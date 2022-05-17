Ночь музеев-2022 в Историческом обещает челябинцам множество ярких событий

Государственный исторический музей Южного Урала обещает челябинцам и гостям города полную увлекательных и познавательных мероприятий «Ночь-музеев-2022», которая состоится 21-го мая.

Билеты можно купить в кассах музея (продажа открыта с 14-го мая), онлайн,

онлайн по «Пушкинской карте». Стоимость билетов на все мероприятия составляет сто рублей (дети до семи лет – бесплатно).

Программа

19:00-20:00 и 21:00-22:00 - тематические экскурсии и занятия с мастер-классом по изготовлению брелков из полимерной глины на выставке «Уральское чудо. Чугунное кружево». Программа

19:00-22:00 - фотозона «Дамы эпохи», в рамках выставки «Уральское чудо. Чугунное кружево».

21:00-22:00 и 19:00-20:00 - интерактивная экскурсия «Тайны старого города».

21:00-22:00 и 19:00-22:00 - историческая игра «Путешествие на поезде времени» - костюмированный квест.

19:00-22:00 - «О чем расскажет крыло насекомого», мастер-класс по изготовлению закладок с изображением насекомых.

19:00-22:00 - «Малахитовая шкатулка», мастер-класс по изготовлению шкатулки из пластилина (имитация поделочных камней).

19:00-22:00 - квест «Загадки Петра I».

19:00-22:00 - игра «Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве ранних кочевников».

19:00-22:00 - проведение акции «Пост-кроссинг», рассылка музейных открыток.

15:00-22:00 Летняя эстрада, интерактивная площадка: «Хожу в русском», где желающие смогут примерить реплики традиционных костюмов и сфотографироваться в них.

22:00 - 3Д мэппинг на открытой площадке музея

Детский музей

19:00-22:00 - интерактивные площадки:

- изготовление детского музыкального инструмента – барабанки (украшается росписью);

- плетение в технике «дерганье на пальцах»;

- изготовление кукол на щепках в башкирской юрте и текстильных кукол в русской избе;

- ткачество на ткацком станке.