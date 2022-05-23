«Ночь музеев» в историческом сердце Челябинска получилось волшебной и бурной

«Ночь музеев» в Государственном историческом музее Южного Урала встретили восемь тысяч человек.

«Только билетов было куплено семь тысяч 988, а если посчитать детей до семи лет, которых родители проводили, проносили и провозили на колясках бесплатно, а также людей, побывавших на уличных площадках, то цифра увеличится на несколько десятков. Это небывалая массовость», - отмечают в пресс-службе музея.

Обширная культурная программа пришлась по душе тысячам жителей города - к семи часам вечера вход в обе башни музея был подобен метрополитену в час-пик. И не случайно - крепость в историческом сердце Челябинска не только укрыла от непогоды, но и для каждого подготовила способ «общения с историей»: дети с восторгом творили и узнавали новое на мастер-классах, подростки и взрослые в игровой форме «путешествовали на поезде времени», экскурсоводы удивляли знатоков истории новыми фактами.

Открыл вечер модный показ реплик традиционных русских костюмов «Хожу в русском» в Доме Покровского.

«Коллекции «Уральский look» и «Стоит казачка у ворот» - не нафталиновые музейные вещи с табличкой «руками не трогать», наоборот, - каждую можно было трогать, примерять, фотографировать. Интерактив с историей притянул многих: «...это великолепие - ощутить себя женщиной другого времени! Очень трудно было с этим расстаться», - делится впечатлениями Татьяна Нестеренко, впервые примерившая старинный сарафан и платочек.

История с костюмами на показе не закончилась: в фотозоне на выставке «Уральское чудо. Чугунное кружево» встречали изящные, словно выпорхнувшие из стихов Пушкина, дамы в нарядах 19-го века, а на постоянной экспозиции то тут, то там поджидали персонажи в костюмах СтимПанк — смеси исторического костюма и деталей в форме механизмов. Этот стиль удачно перекликался с антуражем исторической игры «Путешествие на поезде времени», где участники знакомились с бронзовой и железной эпохой, паровой машиной, железной дорогой.

«Что превращает воду в пар?» было самым сложным вопросом, я не сразу додумался, что это самовар, - рассказывает о игре юный участник Глеб. - Но мы все равно нашли все слова и победили!».

Цель игры - собрать заклинание, чтобы «остановить время» - достигли многие: по залам скоро стали проходить воодушевленные гости с заветным подарочным каталогом в руках, его вручали в конце игры.

У самых маленьких гостей разбегались глаза от всевозможных мастер-классов.

«Дети готовы были «снести» стены музея от восторга», - пишет в отзыве о «Ночи музеев» Анастасия Иванова. Вторят ему и слова Светланы Замятиной: «Дочь была в восторге от ткацкого станка и мастер-класса по реставрации мебели».

К слову, смастерить себе памятную вещь ребята могли на всех площадках музея.

«Ночь музеев» - это еще и уникальная возможность взглянуть на город с непривычного ракурса: хмурая погода не помешала Музею на крыше открыть челябинцам сверкающую панораму ночного города. Уникальные виды открывались и на лестницах - гостей гипнотизировали играющие отсветы фонарей в реке Миасс и словно святящийся на контрасте темного неба мост (эту картинку фотографировали и забирали с собой).

«Музей близится к своему столетнему юбилею, но он не стал тихим уставшим старцем, он живет бурно, сердце его стучит часто, актуализируя историю в новых формах. Хранительница Времени Прошлого встречается здесь с Хранительницей Времени Настоящего не только в игре, но и в реальности благодаря искреннему интересу людей. «Ночь музеев-2022» стала очередным тому доказательством», - подчеркнули в Историческом.