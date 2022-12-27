Новая библиотека на Тополиной аллее порадует поклонников экостиля

В Челябинске завтра, 28 декабря, в 11 часов состоится торжественное открытие новой библиотеки на Тополиной аллее.

Храм знаний порадует читателей уютным интерьером, выполненным в экостиле и создающим благоприятную для теплых встреч и интересных событий атмосферу.

Фонд библиотеки составляет шесть тысяч книг – это и классика, и литературные новинки. Для самых маленьких читателей закуплены тематические 4D-энциклопедии с дополненной реальностью, развивающие книжки-картинки, сказки. Для ребят постарше библиотека приготовила произведения по школьной программе и для внеклассного чтения, а также подростковые комиксы.

В новом храме знаний Челябинска предусмотрены комфортные места для работы за компьютером, бесплатный Wi-Fi, доступ к правовым системам, электронному каталогу городских библиотек, а также к ресурсам Национальной электронной библиотеки.

Кроме того, в учреждении на Академика Сахарова, 11 установлено современное мультимедийное оборудование. Это электронная книговыдача, VR-очки, интерактивные обучающая панель и песочница.