Новый 101-ый сезон Златоустовского «Омнибуса» откроет «Старший сын»

Коллектив Златоустовской драмы «Омнибус» готов к открытию 101-го театрального сезона, которое состоится 26 сентября. Но, как отметила заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, сначала он отметит День знаний, посвятив этому празднику несколько спектаклей из «Золотой коллекции». Эта страница на театральном сайте будет открыта завтра, первого сентября, с 9 часов утра.

Для младших школьников будут показаны сказки «Зайка-зазнайка» С. Михалкова и «Волк и семеро козлят» Н.Йорданова, а также театральный урок-спектакль «Приглашение в театр» И.Кручининой. Старшеклассники и студенты смогут посмотреть комедию К.Гольдони «Труффальдино – слуга двух господ».

Открытие нового сезона «Омнибус» традиционно отметит премьерой.

Над трагикомедией «Старший сын. Встречи в предместье» по пьесе А. Вампилова работала постановочная группа в составе главного режиссера театра, заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Горбачевского, художника заслуженного работника культуры РФ, заслуженного деятеля искусств Башкортостана Виктора Хлыбова ( Уфа) и художника по костюмам Лилии Файзулиной. Немного позже еще две премьеры увидят зрители Златоуста - театрализованное представление «Салют, Победа!», посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и шутку-водевиль в 2-х действиях «И смех, и слезы, и любовь», постановку которой осуществляет известный челябинский режиссёр заслуженный работник культуры РФ Михаил Филимонов (художник – постановщик – Лилия Файзулина, хореограф – Виктория Пестова).

Параллельно в театре продолжается работа по восстановлению спектаклей текущего репертуара – это «Декамерон» Дж. Боккаччо, «А если это любовь?!» М. Рощина, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен.

А 31 октября старейшему на Южном Урале Златоустовскому государственному драматическому театру «Омнибус» исполнится 100 лет.