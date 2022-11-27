Один из лучших снимков на тему материнства был сделан в Челябинске

Героиня известного снимка «Уральская мадонна» Любовь Николаева через 50 лет побывала в Челябинске и встретилась с фотохудожником Владимиром Белковским. Фотография была сделана более чем 50 лет.

Фотопроизведение челябинца получило Золотую розу в Чехословакии в начале 70-х годов, это была высшая награда в мировой художественной фотографии того времени. Сам автор сначала назвал свою работу «Мать», но за рубежом ее быстро переименовали в «Уральскую мадонну». Под таким названием снимок продолжает жить.

Героиней фотографии стала тогдашняя выпускница пединститута, которая в настоящее время живет в Москве. У не уже выросли трое ее детей: младшая дочь Евгения сама стала мамой четверых детей, а ребенок на руках у «мадонны» - Марина - стала чемпионкой мира по художественной гимнастике, работает в сборной России вместе с Ириной Винер.

Любовь Николаева в последние годы бывает в Челябинске нечасто, хотя здесь остались родственники. Она до сих пор, хоть давно на пенсии, продолжает работать тренером по художественной гимнастике, что стало ее профессией на всю жизнь.

«Я вручил ее несколько фотографий, отпечатанных еще моим отцом, которые Любовь Николаева никогда не видела, – рассказал Владимир Белковский. - Подарил книгу «Разные судьбы», в которую вошла глава о снимке «Уральская мадонна» и ее героинях. Сделали небольшую фотосессию со знаменитой фотографией. Героине снимка захотелось посмотреть и на Золотую розу – награду, которую получил фотограф за эту работу».