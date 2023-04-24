Открытие сезона на Аркаиме посвятят основателю заповедника Геннадию Здановичу

Музей-заповедник «Аркаим» (Челябинская область) через неделю, первого мая, открывает новый сезон, к старту которого приурочены новая выставка «Здесь сошлось все, весь мой жизненный опыт: кино, фото, рисунок» и первая экскурсия по проекту «Синташтинский феномен».

«Нынешний год для Аркаима знаковый - в этом году основателю и первому директору музея-заповедника Геннадию Здановичу исполнилось бы 85 лет. Этой дате посвящается юбилейная выставка, на которой мы собрали снимки из архива Геннадия Борисовича. В юности он серьезно увлекся фотографией, это увлечение осталось на всю жизнь и пригодилось в профессии археолога. Геннадий Борисович практически не расставался с фотоаппаратом. У него бессчетное количество панорамных и детальных снимков, мы выбрали наиболее интересные», - рассказал директор музея-заповедника Валерий Волик.

Выставка включает наиболее интересные кадры из фотоархива Геннадия Здановича. На них запечатлены бытовые сцены археологических лагерей, «закулисье» эпохальных археологических открытий и люди, окружавшие Геннадия Борисовича.

После открытия выставки археолог, кандидат исторических наук Светлана Зданович прочтет публичную лекцию о том, как начинались первые экспедиции под руководством Геннадия Борисовича, об истории открытия Аркаима и о том, как велась исследовательская работа в первые годы после создания музея-заповедника.

В этот же день состоится презентация новой автомобильной экскурсии «Синташта: мир древних индоевропейцев». Экскурсия разработана в рамках проекта «Синташтинский феномен». Впервые гости Аркаима смогут увидеть первое из обнаруженных поселений «Страны городов» и прилегающий к нему археологический комплекс после начала работ по реконструкции. Маршрут включает посещение родников «Пряткины ямы», от которого берут начало реки Тобол и Урал, и самого археологического комплекса «Синташта», отмечают в пресс-службе «Аркаима».