24.04.2023
Металлурги Кыштымского медеэлектролитного завода отмечены госнаградами
24.04.2023
В Челябинской области накануне Красной горки поженились 332 пары
24.04.2023
Открытие сезона на Аркаиме посвятят основателю заповедника Геннадию Здановичу
24.04.2023
График работы Почты России в майские праздники изменится
24.04.2023
В Челябинской области посчитали курильщиков
24.04.2023
Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»
Открытие сезона на Аркаиме посвятят основателю заповедника Геннадию Здановичу
18.04.2023
Мультфильм про Аркаим победил на конкурсе минобра Челябинской области
11.04.2023
Аркаим готовится к юбилею своего отца-основателя Геннадия Здановича
07.04.2023
В Челябинской области выявят туристический потенциал Аркаима
05.04.2023
Объявлен прием заявок на участие в фестивале «Пламя Аркаима»
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023