Победой общественности назвала Яна Лантратова отмену концерта Инстасамки в Челябинске

Депутат Госдумы России Яна Лантратова прокомментировала отмену концерта в Челябинске рэп-исполнительницы и блогерши Дарьи Зотьевой, выступающей под псевдонимом Инстасамка.

«Концерт Инстасамки, который был запланирован в Челябинске на 26 марта, перенесли на следующий год. Без уточнения причин, - сказала Яна Лантратова. - Считаю это нашей общей победой с педагогической и родительской общественностью региона!

Несколько лет получаю обращения родителей с жалобами на концерты Инстасамки. Недавно от челябинских учителей поступило обращение. Просили помочь запретить ее концерт в Челябинске, потому что считают ее поведение развратным.

И это общероссийская тенденция. Концерты Инстасамки недавно отменили в нескольких регионах.

Отправляла запрос в Следственный комитет Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль ее творчество.

На ее концертах бывает большое количество несовершеннолетних, и, как мать, я конечно же понимаю, почему родители не хотят, чтобы дети слушали ее песни.

Даже не так страшны нецензурные выражения (хотя это тоже, конечно, плохо), сколько образ, который она в них создаёт. Женщины, готовой за деньги на все. Деньги вообще во главе всего в ее творчестве. А также разврат, алкоголь, наркотики.

Кроме того, она же сама в прошлом году заявила, что больше не будет выступать в России - «вообще не наше место, не наш вайб». Так вот и не надо, пусть найдёт что-то подобающее себе, где по истине высоко оценят ее творчество. Потому что это не наш, выражаясь ее языком, вайб».