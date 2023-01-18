Закрытие Ельцин-центра обсуждалось на первом собрании московского отделения «Культурного фронта России»

Закрытие Елицин-центра в Екатеринбурге и создание на его месте Славянского центра – такие вопросы обсуждались на первом собрании московского областного отделения «Культурного фронта России».

«И первым предложением, прозвучавшим сегодня (16 января – ред.) из уст председательствующего на конференции Александра Адабашьяна, стало закрытие Ельцин-центра, - рассказала в своем telegram-канале член штаба и Московского отделения, и Всероссийского центрального штаба "Культурного фронта" Мария Шукшина. - Подхватив инициативу, предложила открыть на месте Ельцин-центра - Славянский центр, причем филиал Московского, который воссоздать в Москве предложил, в свою очередь, Николай Петрович Бурляев, создатель Культурного фронта. Вот так дружно и поступательно мы перешли к наступлению на нашем внутреннем, не менее важном, чем внешний, фронте».

Для справки:

«Культурный фронт России» объединил патриотически настроенных деятелей культуры. В центральный штаб вошли Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Петр Толстой, Карен Шахназаров, Андрей Кончаловский. В московское отделение вошли Александр Адабашьян, Сергей Никоненко, военкоры Евгений Поддубный и Александр Сладков, Владимир Крупин, Сергей Андрияка, Мария Шукшина, Николай Бурляев и другие.

Филиалы «Культурного фронта России» созданы в 16 городах страны.

Организация ставит перед собой задачи помогать средствами искусства участникам СВО и их семьям, проводить мониторинг исполнения указов и поручений президента в сфере культуры, развивать взаимодействие с зарубежными деятелями культуры, придерживающимися традиционных духовно-нравственных ценностей.