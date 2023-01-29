В Челябинской области напишут гимн для батальона «Южноуралец»

Гимн для добровольческого батальона «Южноуралец» предложили написать жителям Челябинской области. Инициатором выступил предприниматель из Магнитогорска Евгений Чепурин, один из организаторов гуманитарной помощи участникам СВО. Он пообещал, что лучший вариант выберут сами бойцы.

Обращение к землякам разместил Евгений Чепурин на своей странице ВКонтакте вчера, 28 января.

«Дорогие друзья! – пишет он. - Совместно с командованием добровольческого батальона Челябинской области «Южноуралец» мы приняли решение объявить конкурс на написание гимна для батальона. Многие знают и слышали про наших добровольцев, которые приняли решение принять участие в специальной военной операции.

Приглашаем к участию:

1.творческие коллективы;

2.поэтов и композиторов;

3.начинающих и уже состоявшихся исполнителей.

Вторая часть конкурса - это разработка символики батальона для изготовления флага «Южноуралец».

Приглашаем к участию:

1. дизайнеров;

2. рекламные и полиграфические агентства;

3. всех, кто умеет и хочет принять участие.

Победителя выберут сами бойцы.

У вас появилась уникальная возможность вписать свое имя в историю создания боевого подразделения, которое с честью несет службу в зоне СВО по обеспечению надежной и устойчивой связи для взаимодействия всех родов войск».