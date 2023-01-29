Февральские концерты «ДДТ» отменили в Челябинске и Магнитогорске

В Челябинской области отменены концерты Юрия Шевчука, признанного виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Запланированные на 17 и 19 февраля выступления «пацифиста» и коллектива "ДДТ" на сценах Челябинска и Магнитогорска не состоятся «по независящим от группы и организаторов причинам». Такое объяснение несостоявшимся зрителям дано на официальном сайте гастрольных туров «ДДТ».

Помимо Челябинской области, шоу отменены в Оренбурге, где музыканты планировали выступить 21 февраля.

«Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность», – оптимистично сказано в официальном сообщении музыкантов.