«Под одной крышей» - первая премьера весны Челябинской драмы

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова завтра,18 марта, состоится первая премьера весны с названием «Под одной крышей».

«Так уж совпало, а может и не случайно, но именно в этот первый весенний месяц, с которым связан самый главный праздник всех женщин, новый спектакль нашего театра тоже получился исключительно женским, - рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова. - Драматург Людмила Разумовская поселила «Под одной крышей» трех женщин, которые живут в постоянном конфликте между собой. Почему-то каждая из героинь этой истории уверена, что её жизнь могла бы сложиться намного лучше, если бы ей не мешали. То есть родные люди видят друг в друге лишь преграду на пути к своему личному счастью. Но на самом деле счастье всегда было совсем рядом с ними, только они упорно его не замечали и всё ждали, что вот-вот произойдет судьбоносное событие, и уж тогда…»

В итоге получилась настоящая комедия нервных обстоятельств, сценическую версию которой создала молодой режиссер, недавняя выпускница Новосибирского государственного театрального института Дарья Догадова. Свои первые постановки на профессиональной сцене Дарья осуществила, будучи еще студенткой. И стоит отметить, что это начало оказалось весьма ярким. Ее спектакли с большим успехом идут в Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева, а также в Камерном театре.

После защиты диплома Дарья Догадова была приглашена в Челябинский театр драмы, где молодой режиссёр уже успела заявить о себе. В прошлом году она осуществила образовательный театральный проект «Маленькие герои большой войны», посвященный 75-летию Великой Победы. Проект представляет собой цикл мини-спектаклей и адресован в первую очередь подрастающему поколению. В цикл вошло четыре спектакля: «Две строчки о бойце-парнишке», «А я уже развеян…», «Девочки с Васильевского острова» и «Как на фронте». Их сюжеты основаны на произведениях художественной литературы, исторических документах, данных статистики и воспоминаниях самих участников событий.

Роли в новом спектакле Дарьи Догадовой исполнят заслуженная артистка России Татьяна Скорокосова, Алла Несова и Анастасия Павлова.

Начало спектакля (он идёт на малой сцене) в 18-30.