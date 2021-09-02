Подарок на первое сентября: Исторический музей подарил челябинским школьникам сразу семь экскурсий

Государственный исторический музей Южного Урала на первое сентября сделал челябинским школьникам королевский подарок в виде семи экскурсий сразу, чтобы в День знаний юные гости могли как следует приобщиться к истории родного города: каждая экскурсия по-своему освещает без нескольких дней 285-летнюю историю Челябинска.

В гости к сотрудникам музея пожаловали 700 детей. Для ребят были подготовлены экскурсии «Челябинск. Город-мечта» «Воробьиные сказки», «Челябинск вчера и сегодня», «Вдоль по Кировке», «Город, в котором я живу», «Музей под открытым небом», «Как учились дети 100 лет назад?».

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Каждая из них длится час. У каждой - своя аудитория: от дошкольников до старшеклассников. Крыша и залы музея, его открытые площадки, набережная Миасса и пешеходная Кировка - по этим локациям пролегают экскурсионные маршруты, насыщенные интересными фактами из истории Челябинска.

«Помимо этого, к новому учебному году музей подготовил комплекс занятий «Родной край - край металлургов», который очень пригодится школьникам при написании Всероссийских проверочных работ (ВПР). Он поможет ребятам усвоить знания о природных богатствах Южного Урала и о развитии промышленности в нашем регионе», - рассказала заведующая отделом по связям с общественностью исторического музея Любовь Яржемская.