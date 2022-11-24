24.11.2022
Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем
24.11.2022
Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации
24.11.2022
На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит
24.11.2022
Магнитогорец, который зарезал жену и пытался убить сына, отправлен в СИЗО
24.11.2022
Бажовский фестиваль обернулся для жителя Миасса уголовным делом
24.11.2022
Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине
«Подкаст ящерки Златы» создан для детей Челябинской области
Рассказы о культуре от имени Лиды и Вани, двух детей из Миасса
11.11.2022
В особняк переехала одна из старейших библиотек Челябинской области
27.10.2022
В Усть-Катав приехал новый автоклуб
18.10.2022
Танцоры из челябинского «Ералаша» взяли «золото» Дельфийских Игр
03.10.2022
Южноуральские культработники подключатся к сбору теплых вещей и спальников для мобилизованных
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022