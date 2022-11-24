«Подкаст ящерки Златы» создан для детей Челябинской области

Первые выпуски «Подкаста ящерки Златы» для маленьких слушателей Челябинской области появились в свободном доступе. Это рассказы о культуре от имени Лиды и Вани, двух детей из Миасса, чьи родители работают на автомобильном заводе. Любознательные ребята задают вопросы «Как найти книгу в библиотеке?», «Как экспонаты попадают в музей», «Кто такие археологи?», «Зачем нам нужны народные праздники?» и на многие другие. «Знаток культуры» – мудрая ящерка Злата - даёт ответы и помогает разобраться в непростых темах.

Планируется 30 выпусков по три-четыре минуты для аудитории дошкольников и школьников начального звена (возрастной ценз 6+).

Как рассказали в региональном министерстве культуры, чтобы найти героиню подкаста ящерку проводился кастинг по областным театрам. Выбор пал на актрису челябинского театра кукол имени Валерия Вольховского Арину Згурскую, обладающую выразительным голосом и харизмой.

Первые выпуски доступны на подкаст-платформы iTunes, GooglePlay и Яндекс.Музыка. Также они выходят в эфире радио «Комсомольская правда Челябинск», дублируются на сайте и на ресурсах Министерства культуры Челябинской области.

Каждый месяц будут выходить новые выпуски подкаста.