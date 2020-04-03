"Поручик Пирогов" НХТ поможет челябинцам в борьбе с коронавирусом

Новый Художественный театр Челябинска, перейдя на дистанционное общение со своими зрителями, к 75 -летию Великой Победы представляет свою премьеру - видеоподкаст "Прочитанному верить!"

"Каждый день на этой неделе мы открываем новые выпуски видеоподкаста, и это будет действительно ежедневная настоящая премьера, - рассказала корреспонденту ИА «Урал-пресс-информ» заведующая литературной части театра Майя Брандесова-Давыдова. - "Прочитанному верить!" - небольшие самостоятельные актёрские работы с текстами произведений советских писателей о войне. Вышло уже четыре выпуска. Сегодня (3 апреля) зрители увидят пятый. Обязательно надо смотреть его всей семьёй, вместе с детьми, которые должны знать о Великой Войне и Великой Победе как можно больше".

Кроме того, для всех, кто хочет кроме бесконечных передач о коронавирусе и самоизоляции увидеть и услышать что-нибудь забавное и театральное, НХТ предлагает свой оригинальный проект "Поручик Пирогов". Это серия небольших интервью с самыми яркими героями спектаклей НХТ.

Так, например, майор Ковалёв, тот самый, что в повести Гоголя "Нос" потерял свой нос, расскажет о том, как ему живётся после возвращения этого самого органа. А домовой Шишок поделится тайнами жизни его "коллег" из разных стран.

И премьеру, и проект можно найти в группе Нового Художественного театра в записи в Контакте и на Фейсбуке.