20.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 июля
20.07.2022
Представлялись сотрудниками полиции и банков: 13 миллионов отдали южноуральцы аферистам
20.07.2022
АО «УСТЭК-Челябинск» сообщает о результатах третьего этапа опрессовок
20.07.2022
Южноуральцы могут принять участие в масштабном проекте «Арктический вызов»
20.07.2022
Директор строительном компании, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей
20.07.2022
Агентство «Урал-пресс-информ» «заминировали»
Православный театр «Белая птица» из Челябинска стал народным коллективом
Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит
20.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
19.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022