Православный театр «Белая птица» из Челябинска стал народным коллективом

Звание народного коллектива самодеятельного художественного творчества Челябинской области присвоено молодежного православному театру «Белая птица».

По словам режиссера театра Марины Глейх, присвоению звания предшествовал ряд показов, на которых присутствовали специалисты Челябинского государственного центра народного творчества. Они пришли к выводу о высоком художественном уровне репертуара «Белой птицы» и исполнительского мастерства ее актеров.

На основании этого министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин подписал свидетельство о присвоении коллективу звания народного, сообщает телеграм-канал «Православие на Южном Урале».

«Новый статус открывает для нас возможность участия в крупных театральных фестивалях, - рассказала Марина Глейх. - Это большое событие и для меня, и для художественного руководителя Елена Садовниковой, и для всего коллектива. Благодарим Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска за поддержку. Ведь именно на базе кафедрального собора уже много лет служит наш театр».