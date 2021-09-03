Предъюбилейный сезон Челябинского НХТ  обещает быть жарким

Новый Художественный театр Челябинска открывает 29 театральный сезон 14 сентября комедией по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль». Вот как объяснили этот выбор в самом театре. Что может быть лучше, чем проводить последний всплеск лета доброй музыкальной сельской историей, немного сказочной, чистой и светлой. А дальше к этому легкому ощущению уже добавится некоторая грусть и серьёзные размышления - 17 сентября НХТ приглашает зрителей посмотреть один из лучших своих спектаклей – «Светлые души» по рассказам Шукшина.

О том, что ещё интересного обещает в предъюбилейном сезоне Новый художественный театр, корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» попросил рассказать заведующую литературной частью театра Майю Давыдову-Брандесову.

«Одно из значимых сентябрьских событий - это приглашение нашего театра на Международный фестиваль «Театральный Лори -2021», - рассказывает Майя Ридовна, - 30 сентября часть коллектива театра отправится в Армению на этот старейший и один из самых крупных и значимых фестивалей в стране. Наши актёры сыграют в городах Ванадзор и Алаверди – спектакль «Любите меня. Диагноз», созданный по мотивам переписки Антона Чехова и Ольги Книппер. Этот спектакль хорошо знают и любят в Челябинске, он не раз бывал на фестивалях различного уровня, получал высокую оценку критиков, дипломы и призы».

Фестиваль «Театральный Лори», кторый был учреждён в 1979 году в селе Акнер, вырос до республиканского, а начиная с 2012 года, обрёл статус международного. Фестиваль проводится один раз в два года.

Исполнительный директор фестиваля, режиссёр Грачья Папинян уделяет большое внимание тому, чтобы «Театральный Лори» способствовал развитию интереса к русской культуре и русскому языку в Армении. А в октябре НХТ примет участие в Челябинском областном фестивале профессиональных театров «Сцена -2021», на который представит спектакль «Саня, Ваня с ними Римас».

Первой премьерой нового сезона 6 и 7 ноября станет спектакль «Метель» по пьесе Леонида Леонова, одного из самых сильных и недооценённых классиков. Постановку спектакля осуществляет главный режиссёр театра Евгений Гельфонд.

Мистическая драма «Метель» окунёт зрителей в 30-е годы 20-го века, однако метельная круговерть человеческих судеб –это про любые времена и про все исторические эпохи.

Сразу после этой премьеры НХТ планирует девятого ноября показать в Москве в рамках программы «Театральная провинция» (созданной при Московском Доме актёра) фреску из итальянской жизни «Рождество в доме Купьелло» по пьесе классика итальянского театра Эдуардо де Филиппо.

После коротких московских гастролей коллектив вплотную займётся подготовкой новогодней компании и своего фирменного 10-го юбилейного Международного фестиваля спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА», который пройдёт с 25 февраля по четвертое марта 2022 года и обещает много сюрпризов.

Но ещё раньше (с первого по шестое декабря) зрителей ждёт ещё один фестиваль, к организации которого НХТ имеет непосредственное отношение. Фестиваль индивидуальный актёрских работ им. В. И. Милосердова, популярный у театралов Челябинска, с каждым годом расширяет свои географические границы и, став региональным, пройдёт в девятый раз.

Среди других премьер нового сезона в НХТ ещё одна постановка по рассказу Леонида Леонова «Гибель Егорушки» (режиссёр Е. Гельфонд), детективная реальная история из жизни Агаты Кристи по пьесе Н. Мазур «Найти Агату» (режиссёр Р. Щукина), запланирован также ещё ряд постановок.

В новом сезоне НХТ хотел бы развить себя как театр-лаборатория, стать ещё ближе к зрителю, совместив развлечение с серьёзным разговором о жизни, душе, с элементами обучения и просвещения. Поэтому решено для студентов, школьников старших классов и всех заинтересованных зрителей создать специальный «пакет», который будет включать в себя не только просмотр спектаклей, но и тематические лекции на основе их содержания.

Прочтут их специалисты, чьи знания сами по себе являются ценностью, делиться которой они готовы с активным, умным театральным зрителем. Есть в дальнейших планах и мастер-классы, и мини-концерты и экскурсии по театру.

НХТ продолжает радовать театралов и своими видео, и аудиоподкастами. Сейчас уже начат просмотр нового видеоподкаста по научной фантастике 20-го века. Есть ещё много других идей, которые позволят поклонникам НХТ совершать вместе с ним погружение в красивый и захватывающий мир искусства и знаний.