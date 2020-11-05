Премьера «Омнибуса» и театральная премия «Бенефис»

В Златоустовском «Омнибусе» с большим успехом прошла премьера шутки-водевиля «И смех, и слезы, и любовь!» по пьесам «Аз и

ферт» П.Фёдорова и «Беда от нежного сердца» В.Сологуба.

Как рассказала руководитель литературной части театра Светлана Трофимова, перед началом спектакля директор театра, заслуженный работник культуры РФ, председатель Челябинского областного отделения СТД РФ Александр Романов поблагодарил зрителей за любовь к златоустовской сцене и поздравил всех со столетним юбилеем театра. После этого состоялось торжественное вручение ежегодной городской театральной премии «Бенефис». Заместитель главы городского округа по социальным вопросам Наталья Ширкова вручила её ведущей актрисе «Омнибуса» Веронике Небываловой.

Зрителям хорошо известно имя этой актрисы, которая работает в Златоустовском театре с 2003 года. В творческом багаже Вероники Небываловой такие спектакли, как «Свадебная феерия» А.П. Чехова, «Жизнь человеков» (Рождение души) А. Слаповского, «А если это любовь?!» М. Рощина и многие другие.

Шутка-водевиль стала хорошим подарком театра-юбиляра своим зрителям. Спектакль, поставленный челябинским режиссёром Михаилом Филимоновым, получился лёгким, искрометным, с юмором, музыкой, интересными находками постановщиков и азартной актёрской игрой.

Семейные бытовые картинки XIX века, которые лежат в основе обоих водевилей, интересны и во многом созвучны сегодняшнему дню. Отец

срочно ищет жениха для своей дочери, но именно такого, чтобы его имя и фамилия непременно начинались с букв «Аз» и «Ферт», ведь все предметы приданого расписаны инициалами «А» и «Ф» - бывшего несостоявшегося жениха… А как непросто устроить в жизни сына, у которого слишком нежное сердце…

Спектакль смотрится легко, на одном дыхании. Актёры играют в нём самозабвенно, с удовольствием и полной отдачей. Потому так щедро делились с ними зрители аплодисментами и цветами.

Вместе с режиссером спектакля Михаилом Филимоновым, для которого это уже пятая постановка на сцене «Омнибуса», над премьерой работали художник-постановщик – Лилия Файзулина и хореограф Виктория Пестова.