Необычная премьера состоится в Камерном театре Челябинска второго февраля. Зрители увидят инсценировку знаменитого романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» в стиле рэп.

На эксперимент под названием «Достоевский. Игра в..» решилась творческая группа во главе с режиссером Олегом Хаповым. Стихотворную основу спектакля создал челябинский поэт Янис Грантс, автор многих стихов в том числе для детей и юношества.

Создатели спектакля решили приблизить одно из самых сложных произведений русской литературы к молодому поколению, для чего переложили тексты классика на современный лад и ритм.

«Премьера спектакля должна была состояться в рамках фестиваля «Камерата» в 2021 году, как раз к юбилею Достоевского. Но так получилось, что фестиваль из-за пандемии перевели в онлайн формате, и работу пришлось отложить. Сейчас мы вернулись к этой теме. Думаю, спектакль будет интересен в первую очередь молодежи», - пояснил постановщик Олег Хапов.

Что происходит с человеком, когда перед ним размыты грани дозволенного? Когда понятия о добре и зле позорно и пошло перемешиваются? «Тварь я дрожащая или право имею?» - пытается выяснить главный герой и попадает в ловушку сомнений, становясь заложником собственного греха. И все это под бит.