«Провинциальные танцы» приехали в Челябинск

Сегодня вечером, девятого ноября, театр современной хореографии «Провинциальные танцы» представит челябинским зрителям работу немецкого хореографа Мауры Моралес «Кожа».

Спектакль о том, насколько важны для человека реальное общение, прикосновения, обмен энергией и эмоциями, и как часто в современном мире их заменяет аудио- и визуальный обмен информацией, виртуальное общение. А такие привычные действия как рукопожатие, объятия, поцелуи — скорее похожи на ритуал.

«Это размышления о прикосновениях, физическом контакте, о жажде объятий и соития и острой невозможности чужих прикосновений. В общем, об огромной беде нашего времени, когда многие живут без тепла, нежности, тактильного контакта. «Кожа» в итоге вышла прекрасной, откровенной (не обошлось без маленькой порции [не]жёсткого немецкого порно), целомудренной и очень умной. Это тонкое пластическое исследование ваших страхов, комплексов, потаенных желаний, острых потребностей... А танцовщикам «Провинциальных танцев» — браво!», - оценила работу екатеринбуржцев арт-критик, эксперт «Золотой маски» Лариса Барыкина.

Показ спектакля «Кожа» состоится сегодня, на сцене театра «Дебют» (ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36-а, корпус 4). А в декабре танцовщики Ольги Поны поедут с ответным визитом в Екатеринбург.

Фото: Вадим Балакин, Дарья Попова (Екатеринбург)