22.08.2022
Полицейские записали ролик к Дню Российского флага
22.08.2022
Теплоснабжающим организациям Челябинска продолжают выдавать паспорта готовности
22.08.2022
В Челябинской области в разы выросли темпы роста суточного числа заболевших ковидом
22.08.2022
Южноуральцы в ближайшее время получат уведомления для уплаты имущественных налогов
22.08.2022
Вынесен приговор организаторам канала незаконной миграции, задержанным ФСБ
22.08.2022
Директор СК, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей
«Путешествие в Бессознательное» открыло новые грани таланта «Омнибуса»
03.06.2022
«Ушастые проделки» театра «Омнибус» для Чебаркульской танковой дивизии
26.04.2022
Браво, Горбачевский! Аплодисменты юбиляру Златоустовского «Омнибуса»
25.04.2022
«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»
15.04.2022
«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022