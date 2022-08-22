«Путешествие в Бессознательное» открыло новые грани таланта «Омнибуса»

Новый, 103-й творческий сезон Златоустовского драматического театра «Омнибус» начался активно и с каждым днём наполняется разными интересными событиями. Помимо репетиций премьерных спектаклей и нового театрального урока, это и открывшаяся в Центральной городской библиотеке выставка картин актрисы театра Марии Лозуновой «Путешествие в Бессознательное».

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, вместе с мужем, актером Никитой Безруковым, Мария работает в «Омнибусе» с 2019 года. В прошлом сезоне она раскрылась еще и как художник, впервые приняв участие в художественной выставке сотрудников театра «Грани таланта».

Мария родилась в Санкт-Петербурге, с детства увлекалась театром и живописью. Окончила колледж Петербургской моды по специальности «художник по костюмам», институт декоративно-прикладного искусства, театральный институт. Работала в Москве на озвучивании сериалов, в Мирнинском театре Якутии актрисой и художником-постановщиком. В 2018 году покинула Якутию и вместе с мужем полгода провела в путешествии по южным штатам Индии, где получила вдохновение и духовный опыт, что сказалось на её творчестве как актрисы и художницы.

На выставке в Центральной библиотеке представлено 17 работ актрисы, среди которых «Любовь», «Мои орущие сорок», «Частица Бога»… В живописи, как признавалась Мария, на нее очень повлияло творчество одного из самых известных представителей сюрреализма Сальвадора Дали и мексиканской художницы Фриды Кало.

«Я получила хорошее художественное и актерское образование, - говорит актриса. – Эти два мощных начала – изобразительное искусство и театр – живут во мне неразрывно. Играть не могу без рисования, рисовать – без игры. Когда я работаю над ролью, то сначала рисую. Что-то скапливается в душе, какие-то переживания, которые я стараюсь выразить в своих картинах. Это две стороны одной медали…»

Возле картин Марии Лозуновой хочется задержаться, рассматривать детали, искать скрытые смыслы и размышлять над уникальностью и многообразием мира.

Об этом и говорили Марии зрители, читатели библиотеки и коллеги по сцене, поздравившие её с большим событием в её творческой жизни.

Открытие персональной выставки запомнилось особой атмосферой доброжелательности, заинтересованности, в чем немалая заслуга ведущей – заведующей сектором искусств Центральной библиотеки Натальи Кавериной. Персональная выставка актрисы Марии Лозуновой стала началом ещё одного направления театра - художественного, названного, как и традиционная выставка сотрудников «Омнибуса» - «Грани таланта».