20.09.2022
В Еткуле отгуляла хлебосольная осенняя ярмарка
20.09.2022
На работу без пробок: «Ростелеком» презентует в Челябинске умную транспортную систему
20.09.2022
ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 10%
20.09.2022
Безработных Челябинска приглашают на ярмарку вакансий
20.09.2022
Роспись по живому: в Камерном театре Челябинска появятся живые картины Серебровского
20.09.2022
Недострой на Васенко в Челябинске продали почти за сорок миллионов рублей
Роспись по живому: в Камерном театре Челябинска появятся живые картины Серебровского
02.09.2022
Камерный театр занялся химией отношений и запускает серию психотренингов
10.08.2022
Камерный театр первым в Челябинске стартует в новый сезон
29.06.2022
Камерный театр Челябинска завершит сезон коллективным выходом на воду
23.06.2022
В Камерном театре знаменитую пьесу Островского ставят в жанре рок-лубок
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022