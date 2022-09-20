Роспись по живому: в Камерном театре Челябинска появятся живые картины Серебровского

В Камерном театре Челябинска возобновляет работу художественная галерея. Первой акцией станет вернисаж Петра Серебровского и шоу боди-арта. Прямо на глазах у публики картины автора из рам перенесутся на тела живых моделей.

Как сообщает пресс-служба Камерного театра, выставка Серебровского станет генеральной репетицией показа его работ в Сербии, которая состоится в ноябре в Белграде. В челябинскую экспозицию вошло 13 картин, в их числе несколько новых работ, совсем свежих, например, «Сow-boy», которые будут представлены публике впервые.

Это уже второй совместный проект художника с Камерным театром Челябинска и первая персональная выставка в 2022 году в родном городе.

«На вернисаже мой друг и коллега Руслан Ральников выполнит боди-арт по мотивам моих работ. Кроме того, он обещал привлечь к этому процессу и зрителей – если кто-то пожелает попробовать себя в качестве моделей», - рассказал художник.

Вернисаж состоится 22 сентября в 18 часов 30 минут. Выставка будет работать до десятого октября.

СПРАВКА

Петр Серебровский – челябинский художник, дизайнер. Окончил Челябинское художественное училище и Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург). Более 15-ти лет занимается интерьерной росписью, свыше сотни его панно украшают дома в России и Европе. Провел несколько персональных выставок в Челябинске и за рубежом.