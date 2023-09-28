«Ростелеком» в Челябинске показал первые эпизоды сериала «Плакса»

На Южном Урале прошел показ первых эпизодов сериала «Плакса», который затрагивает тему травли. Главную роль в проекте сыграла дочь лидера поп-группы «Руки вверх!» – Ника Жукова.

Первые эпизоды проекта посмотрели студенты колледжей и техникумов, а также воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей Челябинска и Магнитогорска. Предпоказ «Плаксы» прошел при содействии городских администраций.

В день предпоказа к южноуральским зрителям обратился лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» и продюсер Сергей Жуков. Главную роль в сериале сыграла дочь певца – Ника Жукова. В сериале также снимались Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ваня Дмитриенко и другие.

По сюжету сериала «Плакса» главная героиня — школьница Маша (Ника Жукова) — вместе с родителями вынуждена переехать в другой город. После элитной гимназии на Рублёвке девочке непросто смириться с порядками провинциальной школы. В новой школе она становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. С их подачи к Маше приклеилось прозвище «Плакса». Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками.

«8-серийная музыкальная драма "Плакса" пополнит оригинальную линейку видеосервиса Wink наряду с такими хитами, как “Диагноз везучая” с Аглаей Тарасовой, "Ухожу красиво" с Владимиром Яглычем, "Мерзлая земля" cо Светланой Ходченковой, "Фишер" с Иваном Янковским и многими другими, - считает директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов. - Буллинг - масштабная проблема, которая касается миллионов подростков и их родителей. В этом отношении “Плакса” становится пособием, почему, кто и как может отравить жизнь ребенку. Уверен, что новый сериал научит подростков распознавать приемы газлайтинга и правильно с ними бороться».

В России, согласно официальной статистике федерального омбудсмена, больше половины детей (52%) сталкивались с буллингом в школе, при этом треть подростков умалчивают об этом.

Начальник управления по делам молодежи администрации города Челябинска Наталья Хенкина, подчеркнула, что многие дети сталкиваются с травлей в школе, и далеко не все из них рассказывают о таких случаях. «Буллинг не закаляет характер. Для детей это огромный стресс, поэтому важно не оставлять их наедине со своей бедой. Мы надеемся, что просмотр сериала «Плакса» поможет лучше понять проблему. И ребята, с одной стороны, не будут создавать критических ситуаций для своих сверстников, а с другой – сами при необходимости не постесняются обратиться за помощью к родителям или специалистам. А взрослые смогут вовремя заметить проблему и поддержать ребенка», - уточнила Наталья.

Официальный трейлер сериала «Плакса» доступен по ссылке.

Музыкальная драма «Плакса» — совместный проект видеосервиса Wink, телеканала СТС и компании «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН».

Wink — цифровой видеосервис, который развивает совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы. Входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков (11,5 млн).

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Он доступен на экранах домашнего телевизора, смартфоне или планшете, ноутбуке и компьютере. Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке.