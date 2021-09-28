Самые активные пользователи «Пушкинской карты» получат призы от Исторического музея

Государственный исторический музей Южного Урала разыгрывает ценные издания среди образовательных учреждений Челябинска, которые приведут больше всего экскурсионных групп на выставку «Александр I - держав восстановитель» по «Пушкинской карте».

Как рассказала заведующая отделом по связям с общественностьюисторического музея Любовь Яржемская, в розыгрыше участвуют общеобразовательные школы, техникумы, колледжи, вузы, а также учреждения дополнительного образования. Учитываются группы численностью не менее 12 человек (предварительная запись обязательна) с оплатой по «Пушкинской карте» у большинства участников.

Три организации, которые до конца года приведут на выставку «Александр I - держав восстановитель» больше всего таких групп, получат от музея призы. За второе и третье место - пятитомник «Челябинская область в фотографиях. 1900–2000» от издательства «Каменный пояс», который в 2004 году представлял Россию в разделе «Лучшие книги мира» на Международной книжной ярмарке в Франкфурте (Германия). А за первое место - специальную презентационную версию фотоальбома «Челябинская область в фотографиях. 1900–2000. Избранное», победившую во Всероссийском конкурсе «Лучшая книга года – 2008». Это роскошное 500-страничное издание с серебряным обрезом и в индивидуальном картонном футляре станет украшением любой библиотеки.

Другие активные участники розыгрыша будут награждены энциклопедиями «Челябинск», книгами издательства «Каменный пояс» (включая последние новинки: «Мои воспоминания» В.Б. Загорского и «Челябинск начала XX века. Воспоминания А.Н. Неаполитановой), а также каталогами выставок Государственного исторического музея Южного Урала.

Сроки проведения акции - до 30 декабря 2021 года. Подведение итогов розыгрыша и награждение победителей состоятся после новогодних праздников.

Как отмечает Любовь Яржемская, по «Пушкинской карте» музей посетило уже несколько сотен школьников и студентов. Таковы результаты первых двух недель работы учреждения по новому федеральному проекту.

С 14-го по 27-е сентября по «Пушкинской карте» куплено 379 билетов. Самые востребованные направления - осмотр всех экспозиций по единому билету и выставка «Александр I - держав восстановитель» из собрания Музеев Московского Кремля.

Сегодня по «Пушкинской карте» можно посмотреть основную экспозицию, включающую три зала (Зал природы и древней истории, Зал истории и народного быта, Зал истории XX века). Скоро перечень пополнится экспозицией «Минералы в жизни южноуральцев».

Телефоны для справок и записи на экскурсии: +7 (351) 263-08-32, +7 (351) 265-23-88 (в будние дни с 9:00 до 18:00).