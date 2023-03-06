Школьники с территорий присутствия РМК приняли участие в проекте «Юный человек театра»

Проект Русской медной компании «Юный человек театра» стал частью X международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА». Школьники посетили несколько постановок именитых театральных коллективов, приняли участие в мастер-классах и провели разборы спектаклей с экспертами. В этом году проект РМК реализуется впервые.

«"Юный человек театра" задумывался как продолжение театрального семинара РМК, - рассказала ведущий специалист управления социальной политики РМК Анна Олейник. - Семинар – это знакомство детей с миром театра, знакомство с разными жанрами, чтобы дети могли посмотреть, почувствовать театральную жизнь».

Анна уточнила, «Юный человек театра» – это проект для школьников, которые будут поступать в театральные вузы страны. «Его цель – подготовить ребят к вступительным экзаменам, чтобы им было комфортно проходить творческие задания, чтобы раскрепостить их, чтобы дети почувствовали себя более уверенно в театральной среде», - пояснила Олейник.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, в проекте «Юный человек театра» приняли участие коллективы «Respect» (г. Карабаш), «Элегия» (г. Коркино), «Встреча» (г. Орск), «Мираж» (г. Кыштым) и «Окно» (г. Кыштым). В течение четырёх дней школьники посетили мастер-классы «Пластическое воплощение системы Чехова», «Вне предлагаемых обстоятельств», «В.В.В.» (внимание, воображение, взаимодействие), «Импровизация и игра». Также в программе просмотр постановок коллективов из Еревана, Москвы, Перми и Златоуста. После просмотра спектаклей участники проекта смогли обсудить их с экспертами.

«Поскольку театральный семинар РМК показывает прекрасные результаты – дети определяются, идут в профессию, уже есть артисты, которые работают в театрах, многие поступили в престижные вузы, мы предложили провести следующий этап профориентации. Ещё больше им поможет определиться просмотр, прослушивание специалистов, работа на тренингах, всё это облегчает выбор профессии»., - отметил художественный руководитель Международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА» Евгений Гельфонд.

Русская медная компания с 2017 года поддерживает театральные коллективы из территорий присутствия. За это время 18 выпускников театральных семинаров, организованных РМК, стали студентами профильных вузов и колледжей, где сегодня получают профессии актера, режиссёра, а также постигают мир телевидения. Новый формат поддержки поможет юным театралам-любителям обрести профессию.