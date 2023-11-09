«Слово пацана. Кровь на асфальте»: челябинцы увидят первые эпизоды нового сериала

Видеосервис Wink от «Ростелекома» организует в Челябинске бесплатный показ двух первых эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Жители южноуральской столицы смогут посмотреть новую восьмисерийную драму о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х в кинотеатре «Победа» 10 ноября в 18 часов. Вход для всех зрителей свободный.

Действие «Слово пацана» происходит в конце 1980-х, когда жить по-старому было уже невозможно, а как жить по-новому — никто еще не знал. Будущий режиссер Жора Крыжовников встречает это время 10-летним школьником и, конечно, помнит его сам. Поэтому в сериале так точно и щепетильно воссозданы все детали и дух 80-х — интерьеры, одежда, еда, транспорт, дискотеки, видеосалоны, кооперативные магазины, школы, отделения милиции, неформальные «качалки» (спортивные клубы).

В проекте снялись Рузиль Минекаев («‎Смычок»)‎, Иван Янковский («Фишер», «Плейлист волонтера»), Никита Кологривый («Макс и Гусь», «Два холма») и Сергей Бурунов («Родные», «Пара из будущего»). Режиссером проекта выступил Жора Крыжовников («Звоните ДиКаприо!», «Лед-2»). Сериал взял главный приз фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» как самый ожидаемый проект сезона.

Однако авторы сериала точно не романтизируют тогдашнюю жизнь и не хотят ее возвращения. Это рассказ о времени, которое должно остаться в прошлом. «Слово пацана» снова вызывает удивление, как люди и страна пережили те испытания, какая сила в них заложена, чтобы противостоять злу. Ведь в итоге морок прошел, они (и мы) справились и очистились.

«Премьера сериала "‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎ состоится 9 ноября в видеосервисе Wink. Новый проект одного из самых успешных режиссеров России Жоры Крыжовникова является честным и откровенным авторским высказыванием о перестроечном поколении», - отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

После просмотра первых эпизодов проекта зрители смогут обменяться впечатлениями и обсудить времена перестройки, а также психологию главных героев в процессе паблик-ток с участием эксперта.