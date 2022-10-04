04.10.2022
«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани
04.10.2022
Солист челябинского театра блистал в Кремлевском дворце
04.10.2022
Гендиректор Запорожской АЭС работал на СБУ
04.10.2022
«Ростелеком» представил систему помощи водителю на всероссийском IT-форуме в Челябинске
04.10.2022
«Ростелеком» представил IT-сообществу страны актуальные сервисы кибербезопасности для государства и бизнеса
04.10.2022
В Челябинской области за прошедшие сутки умерло пять пациентов с ковидом
Солист челябинского театра блистал в Кремлевском дворце
30.09.2022
Режиссер Мариинского театра ставит в Челябинске знаменитую «Аиду»
12.09.2022
Артисты театра оперы и балета подарили Челябинску на день рождения уличный спектакль
05.09.2022
Музей челябинского театра украсили старинные фортепиано легендарных немецких фабрик
01.09.2022
Итальянский режиссер Лука Джиберти ставит в Челябинске знаменитую «Травиату»
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022