Солист челябинского театра блистал в Кремлевском дворце

Ведущий солист челябинского театра оперы и балета имени Глинки Кубаныч Шамакеев принял участие в гала-концерте X фестиваля балета в московском Кремле.

Как отмечает пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, данное событие признано одним из самых значимых танцевальных фестивалей мира. Его программу составили знаменитые спектакли театра «Кремлевский балет», а завершил ее грандиозный гала-концерт «Звезды российского балета», в котором приняли участие 11 ведущих солистов театров страны и гости из Беларуси.

Приглашение выступить в столице получил и артист челябинской труппы Кубаныч Шамакеев, который исполнил па-де-де из балета Людвига Минкуса «Дон Кихот». Его партнершей по сцене стала прима-балерина «Кремлевского балета», заслуженная артистка России Екатерина Первушина.

«Приглашение принять участие в гала-концерте было для меня очень неожиданно и приятно. В зале присутствовало около пяти тысяч зрителей! Я выступал на одной сцене с артистами высочайшего уровня: это солисты Большого театра России, Михайловского театра, Большого театра Республики Беларусь и других прославленных коллективов», – поделился впечатлениями Кубаныч Шамакеев.

На челябинской сцене его выступление можно будет увидеть седьмого октября - в «Спящей красавице» и 27-го октября - в «Пахите».