Сотрудники Аркаима проведут 50 бесплатных экскурсий по новому маршруту

Музей-заповедник «Аркаим» (Челябинская область) с первого мая запускает новый туристический маршрут. Презентация автомобильной экскурсии «Синташта: мир древних индоевропейцев» состоится в день открытия нового сезона. В течение мая-июня сотрудники проведут 50 бесплатных экскурсий на Синташту.

Как отмечает пресс-секретарь «Аркаима» Виктория Олиферчук, бесплатные экскурсии запланированы в рамках проекта «Синташтинский феномен», выигравшего грант президента РФ.

Гости Аркаима смогут увидеть первое из обнаруженных поселений «Страны городов» и прилегающий к нему археологический комплекс впервые после начала работ по реконструкции.

Экскурсия (с учетом дороги и времени возвращения) достаточно продолжительная, рассчитана на четыре часа. Маршрут включает посещение родников «Пряткины ямы» от которого берут начало реки Тобол и Урал и самого археологического комплекса «Синташта». На территории археологического комплекса будут показаны место проведения раскопок на поселении Синташта, курганы, в одном из которых были обнаружены отпечатки колес древнейшей в мире колесницы, раскопки грунтового могильника (комплекса алакульских захоронений, открытого в 2021 году) и Большой синташтинский курган.

«Мы разрабатывали маршрут экскурсии так, чтобы как можно лучше познакомить гостей с древним миром. Неспроста мы начинаем от родников «Пряткины ямы», ведь вода - это важнейший ресурс в степи. Мы хотим, чтобы каждый, кто посетит экскурсию, увидел не только яркие внешние черты синташтинской археологической культуры – такие, как колесницы, бронзовое оружие, предметы быта, которые можно увидеть в музее Аркаима, но и ощутил вокруг себя это огромное пространство. Ведь даже маршрут от Аркаима до Синташты - это часть погружения в ту эпоху: расстояние, которое мы проедем за 30-50 минут в одну сторону, древние люди верхом на лошади преодолевали целый день», - рассказал заместитель директора заповедника «Аркаим» Юрий Макуров.

Экскурсия «Синташта: мир древних индоевропейцев» будет проводиться с первого мая по 30 июня по расписанию и по предварительным заявкам. Желающие могут присоединиться к экскурсии можно на личном автотранспорте.

СПРАВКА

Синташтинский археологический комплекс был обнаружен в 1967 году экспедицией под руководством В.Ф. Геннинга. Комплекс составляют несколько уникальных археологических памятников – поселение Синташта, давшее название культуре укрепленных поселений, самое знаменитое из которых - Аркаим, курганы бронзового века, в одном из которых были обнаружены отпечатки колес древнейшей в мире колесницы и Большой Синташтинский курган. Раскопки комплекса активно велись в 1970-1980-е годы, но долгие годы после этого Синташтой никто не занимался. В 2000-е годы основатель заповедника «Аркаим» Геннадий Зданович вместе с подвижниками продолжил исследования комплекса, а в 2022 году благотворительный фонд «Аркаим» выиграл грант фонда Президентских грантов на реабилитацию археологического комплекса «Синташта» и создание археологического парка.