16.06.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Доватора
16.06.2023
Спектакль «Эсмеральда» с новыми артистами вскоре увидят челябинцы
16.06.2023
Нелучшие «Времена года»: частный пансионат для престарелых Челябинска нарушает закон
16.06.2023
Магнитка взяла Гран-при отраслевого фестиваля «Под звуки нежного романса»
16.06.2023
Книжный пикник в Челябинске помог книгам «найти новый дом»
16.06.2023
Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей
Спектакль «Эсмеральда» с новыми артистами вскоре увидят челябинцы
13.06.2023
Татьяна Предеина награждена медалью «За заслуги перед Челябинской областью»
09.06.2023
Челябинский театр оперы и балета впервые выступит в Республике Беларусь
06.06.2023
Опера-гала концерт: челябинцы услышат «От Монтеверди до Щедрина»
29.05.2023
Лауреат всероссийских и международных конкурсов впервые исполнит партию Ульрики
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023