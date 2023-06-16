Спектакль «Эсмеральда» с новыми артистами вскоре увидят челябинцы

В Челябинском театре оперы и балета 23 июня состоится показ спектакля «Эсмеральда» с молодыми артистами. Новые образы примерят Дарья Бадыкова (Демченко), Эрдэм Очиров и Татьяна Коновалова.

Как рассказала пресс-секретарь Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки, на челябинской сцене балет «Эсмеральда» Цезаря Пуни идет в постановке знатока старинной хореографии, заслуженного артиста России Юрия Бурлаки. Спектакль насыщен увлекательными танцами, яркой пантомимой и очаровывает образами ушедшей эпохи. Кроме того, в отличие от первоисточника – романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» – в балете представлен счастливый финал.

В партии Эсмеральды впервые выступит лауреат международного фестиваля-конкурса Дарья Бадыкова (Демченко).

«Всегда интересно готовить новую партию. Образ Эсмеральды очень яркий и выразительный! В этом спектакле есть все эмоции: и радость, и грусть, и слезы, и веселье», – отмечает ведущая солистка челябинской труппы.

К дебюту также готовится Эрдэм Очиров, артист воплотит образ Феба де Шатопера. В партии Флер де Лис зрители впервые увидят лауреата всероссийского конкурса Татьяну Коновалову. Исполнительница завершает обучение в институте искусств имени Чайковского и с этого года принимает участие в спектаклях челябинского театра.

«Конечно, Флер де Лис не самая сложная партия, но я до сих пор не могу поверить, что скоро ее исполню. Наверно, осознание придет уже после спектакля, – рассказывает Татьяна. – В арсенале каждой балерины есть па, которые она делает хорошо и те, что требуют определенной подготовки. Иногда мне кажется, что вся партия Флер де Лис состоит из движений, над которыми мне нужно еще работать и работать».