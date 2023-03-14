«Старинные книги» из Челябинска «разошлись» по миру

Сегодня, 14 марта, православные христиане России отмечают День православной книги. Это повод вспомнить картины со старыми книгами из челябинской Публички. Были они – два варианта – написаны художником Игорем Белковским более 25 лет назад.

Книги давно живут своей жизнью. Постер с картиной художника можно было встретить как украшение студии православного телеканала «Спас». Картины эти вспоминаются и во время различных православных мероприятий.

С картины Игоря Белковского «Старинные книги» в Германии были отпечатаны постеры, и они разошлись по миру.

Художник написал свое полотно в 1995 году. На нем запечатлены реально существующие в фонде редких книг ЧОУНБ старопечатные и библиофильские издания. Оригинал картины приобрел коллекционер из Пекина.

Семь книжных реликвий органично существуют на картине. На переднем плане в раскрытом виде находится «Псалтирь» XIX в. На открытых страницах перед нами величественно предстает Давид Псалмопевец, отчетливо видны заставка, инициал, читаются некоторые строки.

Далее зритель видит четыре роскошных библиофильских отечественных и зарубежных изданий XVIII – начала XX веков. Здесь показан один из томов знаменитой «Живописной России» Маврикия Осиповича Вольфа.

«Живописная Россия» стала грандиозным издательским проектом Российской Империи. Эта энциклопедия состоит из 19 книг, которые включают в себя 69842 страницы.

Притягивает зрительское внимание книга, которая словно «удерживает» по вертикали всю композицию натюрморта. Это знаменитая «Библия» Ивана Федорова (Острог, 1581).

Это первая полная восточнославянская Библия – издательский подвиг первопечатника. Появившись в конце XVI века, книга способствовала укреплению позиций славянских языков.

Художник наделил свое полотно особыми знаковыми и символическими смыслами. Книги на картине соседствуют с культурными артефактами – подсвечником с тремя полупотухшими свечами, гусиными перьями, древними монетами и карманными часами.

Не раз приходилось слышать, что и сама картина, и имя Игоря Белковского в сознании отечественного библиотечного сообщества и книголюбов ассоциируются с сокровищницей главной библиотеки Челябинской области – ее фондом редких книг.

Это помогает формировать и поддерживать позитивный имидж Публички как крупнейшего держателя фонда редких изданий на Южном Урале