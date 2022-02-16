Такое разное дерево: Исторический музей приглашает челябинцев на познавательную выставку

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске открылась небольшая, но очень познавательная выставка «Такое разное дерево».

В витринах - около сотни изготовленных из различных пород древесины предметов из музейных фондов.

Как отмечает заведующая отделом по связям с общественностью исторического музея Любовь Яржемская, порой дерево находило себе самое неожиданное применение - и об этом тоже рассказывает выставка.

«Обувь, расписная посуда, бижутерия, кухонная утварь, статуэтки и портсигары - из сосны и березы, кизила и ореха, самшита и липы. У многих предметов достаточно трагическая история - достаточно взглянуть на деревянные «сабо» узника нацистского концлагеря или брезентовые ботинки на деревянной подошве, которые носили в годы войны наши «трудармейцы». Всем интересно будет увидеть дубовый аршин - тот самый, каким в старину отмеряли ткань. Или старинный фуганок с ножом, изготовленным фирмой «Братья Пежо», позже прославившейся своими автомобилями», - уверены в музее.

Ряд предметов на выставке изготовлен руками известных челябинцев. Например, скульптура «Старец», искусно вырезанная стоматологом-хирургом высшей категории Ильей Герчиковым.

«Можно сказать, что эта выставка - своего рода гимн дереву, самому замечательному природному материалу, без которого трудно себе представить жизнь человека - в прошлом, настоящем и в будущем», - отмечает Любовь Яржемская.

Выставка будет работать до 20-го марта в галерее «Восток-Запад» между залами постоянной экспозиции исторического музея.