Театр – дело живое: в Челябинске назвали победителей детского фестиваля «Сцена»

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В Челябинске первого июня, в первый день лета и День защиты детей, подвели итоги 32-ого театрального фестиваля «Сцена-2022». Церемония награждения победителей прошла в стенах обновленного театра кукол имени В. Вольховского, который впервые после капитального ремонта радушно распахнул свои двери для гостей. В этом году в конкурсе приняли участие все театры Челябинской области. 15 постановок самых разных жанров были сыграны на площадках пяти городов – Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озёрска и Верхнего Уфалея. Уровень профессионального мастерства актёров и режиссёров оценивали не только театральные критики, но и дети.

Почётными гостями мероприятия стали руководитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, депутат Заксобрания Челябинской области Павел Киселёв и депутат Госдумы России Яна Лантратова.

Но несмотря на обилие официальных лиц и торжественность момента, в зале и на сцене царила атмосфера открытости, лёгкости, куража и импровизации. А творческий тандем ведущих – артиста Александра Малышева и его дочки Майи – стирал с церемонии всякий налёт формализма и превращал её во встречу близких, родных людей. 

«Театр – дело живое», - напоминал зрителям Александр Малышев. Но забыть про это было сложно: то директор театра вызывает кота Антракта, как будто на поставку спектакля выделили 100 миллионов рублей; то дети под «DEAD BLONDE» поют о балете, а потом зажигают под Милохина вместе с солистом театра оперы и балета; министр культуры в шутку «проговаривается» о том, как театры «теряли» в поездках реквизит и артистов; а ведущие концерта - папа и дочь – завершают его объятием. «Мимишно», - всё, как хотела Майя.

И всё-таки театр – это не только сантименты, но и конкуренция. Все признают, что искусство не поддаётся ранжированию, и всё же профессиональные амбиции всегда были и будут одной из его движущих сил. Поэтому мнения критиков артисты ждали с нескрываемым интересом и азартом.

«Театр, конечно, вещь субъективная, и мы все друг друга знаем, друг друга любим, и друг к другу ходим… Но всегда интересно, как выстроится турнирная таблица с точки зрения жюри. Это какой-то спортивный интерес…забавно (улыбается), - поделилась ощущением от участия артистка театра драмы им. Н. Орлова, исполнительница роли «Снежная королева» Анна Каймашникова.

Что касается итогов, то Гран-при фестиваля получил спектакль «Мой папа – птиц!» Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом». А специальный приз от детского жюри достался спектаклю «Снежная королева» Челябинского театра драмы им. Н.Орлова. Кроме того, постановка была отмечена наградой в номинации «Лучшая работа режиссёра». Лучшим режиссёром, по мнению критиков, в этом году стал Илья Архипов (г. Санкт-Петербург).

По словам члена детского жюри, участницы театрального коллектива Экспресс-театр «Школяры» Вероники Мандривной, «Снежная королева» оказалась фавориткой благодаря своей душевности.

«Чем зацепило? Душой! Знаете, это на самом деле максимально близкий спектакль для нас, максимально необычный и яркий. Зацепило всё, начиная от костюмов, заканчивая режиссёрской задумкой и актёрской игрой. Мы увидели «Снежную королеву» совсем другой - это история о чувственности и о том, что любое сердце может растаять. – поделилась своим восприятием Вероника, -  Со взрослым жюри споров не было, были споры между собой, иногда (смеётся). Но в основном наши мнения всё-таки совпадали. Нам досталась невероятная возможность обсуждать спектакль вместе с режиссёрами, директорами театров, самими актёрами, и тогда все вопросы разрешались».

Важность открытого диалога между зрителем и актёрами, который состоялся в рамках фестиваля, отметил и режиссёр постановки Илья Архипов. По его словам, такое настоящее общение со зрителем в его режиссёрской практике случилось впервые.

«Часто дети рассуждают о спектакле через призму родительского восприятия, здесь [на обсуждении] мы видели осознанных молодых людей, которые разглядели в спектакле именно то, что мы туда заложили. Они говорили: «А мы вот тут увидели вот это» - и мы сидим с художницей по костюмам Алёной Песковой, поворачиваемся друг к другу и понимаем, что оба в шоке – ведь это именно то, что мы хотели сказать! Иногда я видел реакцию взрослого жюри, члены которого переглядывались - «ого, а мы этого не заметили». И вот этот момент диалога, когда взрослые услышали детей, а дети – их, это очень круто. Театр – это живой контакт, живой диалог здесь и сейчас, когда не будет второго шанса. В кино можно попробовать ещё раз сыграть, здесь не может быть такого: ты начал и тебе нужно вести эту историю до конца. Зритель это чувствует, понимает, а детский, молодой зритель чувствует это тоньше, глубже и, что для нас самое главное, интереснее».

К сказке Г.-Х. Андерсена театры обращаются из года в год, и сказать что-то новое хрестоматийным сюжетом, казалось бы, уже нельзя. Но, как показала оценка детского жюри, Илье Архипову и коллективу театра драмы это удалось. Автор спектакля-мюзикла не стал скрывать, ради чего и почему создавалась эта «Снежная королева», вариаций которой существует очень много. По его словам, любовь к этой истории тянется из детства, когда отец купил ему кассету с мюзиклом о Кае и Герде. В итоге кассета была засмотрена сотни раз, а сказка с неизменным успехом разыгрывалась будущим режиссёром перед своими домашними. 

«Самое главное, что хотелось сказать, что за любовь нужно бороться, нужно пройти путь. И даже если ты просто идёшь, ты уже преодолеваешь. Обязательно будет та точка, где сойдётся белое и красное, холодное  и горячее», - пояснил режиссёр.

Взявший наивысшую награду фестиваля спектакль «Мой папа – птиц!» - совершено иной: и по стилю, и по масштабу, и по манере актёрского существования. Это история про девочку, которая живёт вдвоем с папой, вообразившем себя птицем. Он соорудил крылья, ест жуков и червей... А мама у них умерла. Повесть Дэвида Алмонда только кажется печальной, внутри неё – много юмора и надежды, которую смогли донести до ребят озёрские артисты.

В чём секрет успеха спектакля, судить зрителю. А вот как постановку видят «изнутри» сами актёры, рассказала исполнительница главной роли Александра Ельцова (Казанцева): «Когда критики разбирали наш спектакль, они говорили о вере в своё дело, о том, что если ты веришь, иди и делай. Но председатель жюри сказала, что это скорее про объединение. Мой персонаж, Лизи, задумывался как персонаж, внутри которой произошло расщепление, и как в «Головоломке» она разделена на несколько разных эмоций. Девочки, которые со мной работают, все эти эмоции показывают, а Лизи в силу своей «взрослости» должна быть менее эмоциональна, практически скудна. И в конце она становится цельной, возвращается «в себя», и в мире, где папа – птиц, а дочка – птичка, они становятся на свои места, где папа – это папа, а дочка – это дочка, а не наоборот. То есть для меня это спектакль про то, чтобы всё было на своих местах, все были вместе, одной семьёй, и про то, что любить свою семью нужно такой, какая она есть. Лично для меня это очень значимый спектакль. Каждый спектакль я посвящаю своему папе».

По словам Александры Ельцовой, премьеру спектакля в соцсетях прокомментировал сам автор книги Дэвид Алмонд, пожелав всем участникам «счастливого полёта». Как видно, полёт, действительно, удачный.

Перечень наград «Сцены-2022» не ограничивается двумя номинациями. 

Лучшей актрисой, по признанию жюри, стала Мария Менщикова, исполнившая роль Маши в спектакле «Дубровский» (Магнитогорский театр оперы и балета). Лучшим актёром назван Вохобжон Азимов, сыгравший Папу в спектакле «Мой папа –птиц» (Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом»).

Диплом за лучшую женскую роль второго плана получила Елена Сатаева (роль Ласточки в спектакле «Дюймовочка», челябинский «Молодежный театр»). За лучшую мужскую роль второго плана были отмечены сразу два актёра: Николай Вебер (Данила в спектакле «Сказы Бажова», Верхнеуфалейский театр «Вымысел») и Станислав Хомков (Пёс в спектакле «Гринч», театр «Манекен»).

В номинации «Лучшая работа хореографа (режиссера по пластике)» отмечена Ольга Пона за спектакль «Спят медведи и слоны» (Челябинский театр современного танца).

Награда «Лучшая работа сценографа (художника)» вручена Ильдару Валиахметову за спектакль «Сказки Белого моря» (Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино»).

В номинации «Лучшее прочтение детской классической литературы» победил спектакль «Бибигон» (Челябинский театр кукол им. В.Вольховского).

Награду в номинации  «Лучшая визуальная культура спектакля» взял Челябинский театр оперы и балета с мюзиклом «Алиса в стране чудес».

В номинации «Лучший актёрский ансамбль» победил челябинский «Камерный театр» со спектаклем «Мой папа па-па-па-па-па!».

«За верность традициям «Театрального урока» награду получил спектакль «Мораль сей басни такова...» (Златоустовский театр «Омнибус»).

Также жюри выделили два специальных приза. Спектакль Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина  «Дом, в котором нескучно!» стал лучшим спектаклем для семейного просмотра. А спектакль «Гринч» театра «Манекен» был отмечен за «Лучший образ сказочного мира».

«Сцена-2022» открыла дверь в новое лето, новый театральный сезон и дала новое дыхание культурной жизни Южного Урала.  Для артистов фестиваль в очередной раз стал возможностью увидеть себя глазами экспертов, для зрителей – впитать атмосферу праздника и детства. Дипломы подарены, победители названы, но диалог между театром и зрителем не окончен.

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01.06.2022 16:57

В Челябинске открылись пляжи

01.06.2022 16:21

Чудо-праздник в особенный день: маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето

01.06.2022 16:13

В Челябинске стартовало «Трудовое лето»

01.06.2022 16:12

В Челябинске на Театральной площади временно будет закрыта парковка

01.06.2022 16:05

Излечиться музыкой - арфотерапия

01.06.2022 16:00

Александр Лазарев поздравил южноуральцев и участников «Лестницы успеха» с Днем защиты детей

01.06.2022 15:48

Медики: «месяц гордости» может спровоцировать вспышку обезьяньей оспы и в России

01.06.2022 15:20

«Где Анна Франк»: в День защиты детей Wink представляет эксклюзивную премьеру

01.06.2022 15:15

Челябинский Якудза из спецназа Кадырова потерял глаз в боях за Донбасс

01.06.2022 15:11

В УФНС по Челябинской области сменился руководитель

01.06.2022 14:57

Леонид Пасечник и Анна Кузнецова встретились с юным героем

01.06.2022 14:26

В поселке Южный рассказали о ноу-хау властей в борьбе с мусорными свалками

01.06.2022 13:25

Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника

01.06.2022 13:22

Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем

01.06.2022 13:12

Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд

01.06.2022 12:35

Страсти по газопроводу: для «Лесного озера» не указ ни МВД, ни решения судов

01.06.2022 12:17

Исторический музей Челябинска начал принимать детей из летних школьных лагерей

01.06.2022 12:06

Жители ЛНР – участникам СВО: Удачи, фарту, пацаны молодцы

01.06.2022 11:49

Морская выставка в сухопутном Челябинске: " Какие корабли, какие лодки!”

01.06.2022 11:26

В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона

01.06.2022 11:16

На поддержку хлебопеков Челябинской области будет направлено 70 миллионов рублей

01.06.2022 10:49

Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек

01.06.2022 10:28

Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС

01.06.2022 10:27

Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание

01.06.2022 10:26

В День защиты детей челябинских подростков ждут в центрах занятости

01.06.2022 10:22

В Челябинской области с первого июня повысили прожиточный минимум на 10%

31.05.2022 22:58

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медработников

31.05.2022 20:59

За «гомосексуальный танец» старшеклассников директора лицея Екатеринбурга могут уволить

31.05.2022 20:45

Выплаты на приобретение газового оборудования для льготников повысили до 100 тысяч

31.05.2022 19:23

День защиты детей в Челябинской области будет теплым и солнечным

31.05.2022 19:09

В Челябинской области отменен обязательный масочный режим

31.05.2022 18:44

Анонсы событий и мероприятий на первое июня

31.05.2022 18:26

Инвалиды Челябинской области не могут получить средства реабилитации: поставки подгузников срывает монополист

31.05.2022 18:21

Челябинская область получила федеральные средства на метротрам и погашение банковских кредитов

31.05.2022 18:20

Насколько рентабелен бизнес на мойках самообслуживания

31.05.2022 18:19

В Луганске к Дню защиты детей наградили многодетные семьи

31.05.2022 18:04

Гора Паленая, поселок Красава и несколько сотен улиц Ленина: занимательная география развития сети билайн

31.05.2022 17:56

В Магнитогорске организованным отдыхом охватят более 28 тысяч детей

31.05.2022 17:42

Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество

31.05.2022 17:26

В Челябинской области узаконили возможность дистанционного голосования

31.05.2022 17:24

Магнитогорская библиотека получила имя поэта

31.05.2022 17:20

Магнитогорск и Абзелиловский район будут сотрудничать

31.05.2022 17:16

ВТБ: ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков

31.05.2022 17:16

Афиша на День защиты детей в Челябинске

31.05.2022 17:14

В День защиты детей на площади Революции откроется детский автогородок

31.05.2022 17:03

Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла на Южно-Уральской железной дороге

31.05.2022 16:59

Екатеринбург - столица гомосексуалистов? В лицее прошел конкурс танцев в стиле «голубой устрицы»

31.05.2022 16:40

Минобороны РФ: в подвалах «Азовстали» нашли фургон с заминированными телами

31.05.2022 16:32

Лазарев: Послание губернатора – правильный формат, с ним должны выступать и главы

31.05.2022 15:26

Замглавы Катав-Ивановского района подозревается в присвоении денег

31.05.2022 15:14

Текслер: Люди стали верить в Челябинскую область и связывать с ней свое будущее

31.05.2022 15:08

ВТБ снизил ставки по автокредитам

31.05.2022 14:54

Всероссийский фестиваль актёрской песни имени Шульженко в Челябинске: песня – как молитва души

31.05.2022 14:40

Вслед за Эрикой ребенка оленю Петру подарила пятнистая Марина

31.05.2022 13:36

Жительница Бакала, убившая пятилетнюю дочь, заключена под стражу

31.05.2022 13:35

Челябинская область берет кредит 54,6 миллиарда на метротрамвай

31.05.2022 13:26

В Заксобрании наградили благотворителей и добровольцев Челябинской области

31.05.2022 13:22

Челябинский бизнес-омбудсмен удостоен награды президента России

31.05.2022 13:21

Отделение новорожденных клиники ЮУГМУ: защита детей начинается здесь

31.05.2022 13:18

Текслер: Челябинская область не останется в стороне от почетной миссии в Донбассе

31.05.2022 13:00

Онкобольных Копейска направляют в Челябинск, в Минздраве неудобства объясняют перестройкой системы

31.05.2022 12:40

Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства

31.05.2022 12:29

Алексей Текслер выступил с четвертым, особенным Посланием

31.05.2022 11:49

Адвокат экс-следователя СК: Он вынужден был обороняться

31.05.2022 11:41

Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе

31.05.2022 11:17

Семьи Курчатовского района стали участниками уникальных для Челябинска соревнований

31.05.2022 10:23

Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения