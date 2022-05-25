Театр «Манекен» приглашает челябинцев на вечер современного танца

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Челябинский театр «Манекен» приглашает горожан на вечер современного танца, где зритель увидит сразу два спектакля – @pocr#ff и номинированную на театральную премию «Золотая Маска-2022» «Дюймовочку».

Вечер состоится в следующий вторник, 31-го мая, в 18 часов 30 минут на площадке «Манекена» по адресу: улица Пушкина, 64 и откроется спектаклем «Дюймовочка» (16+). Во втором акте, после антракта, будет показан спектакль «@POCR#FF» (16+).

@pocr#ff (Апокриф) – это спектакль-размышление над событиями, не вошедшими в число официальных историй нашей жизни. Это тот тайный, скрытый, сокровенный рассказ, посвященный, преимущественно, отношениям и лицам, окружающим нас.

Хореография – Андрей Зыков, Мария Грейф.

Исполнение – Дмитрий Чегодарь, Андрей Зыков, Степан Баннов, Татьяна Лумпова.

Продолжительность – 42 минуты.

«Дюймовочка» - спектакль-номинант на театральную премию «Золотая Маска-2022». Он посвящается замечательной канадской танцовщице Луизе Лекавалье.

Время сказок проходит вместе с детством. Реальный мир преподносит каждому серьезный опят. Опыт взросления и преодоления.

Идея, постановка, сценография, фонограмма, костюмы - Ольга Пона.

Хореография - Ольга Пона, Татьяна Крицкая.

Исполнение - Татьяна Крицкая.

Продолжительность спектакля - 45 минут.

Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.

Всю подробную информацию можно уточнить по телефону: +7(958)161-12-11.