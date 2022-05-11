Театр «Омнибус» подарил Чебаркульской танковой дивизии «Стихийное бедствие»

В канун Дня Победы Златоустовский драматический театр «Омнибус» (Челябинская область) провел творческую акцию, посвященную российским воинам, участвующим в специальной операции на Украине. Об этом корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказала заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова.

По желанию руководства Чебаркульской гвардейской танковой дивизии коллектив театра привез в воинскую часть спектакль «Стихийное бедствие» по пьесе Владимира Константинова, Бориса Рацера. Поставил спектакль главный режиссер театра заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский, художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Башкортостана Виктор Хлыбов, художник по костюмам – Лилия Файзулина.

Делегацию из Златоуста представляли также глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский, заместитель главы по социальным вопросам Наталья Ширкова, Герой России Сергей Зяблов. Военнослужащие дивизии встретили гостей из Златоуста очень радушно и тепло.

Перед началом спектакля прозвучали вот такие трогательные слова: «Это было испокон веков: театр – фронту. Как бы трудно ни было, искусство нас всегда поддерживает. Сегодня это особенно важно».

Главный режиссер «Омнибуса» в своем выступлении отметил, что давнее желание театра посетить воинскую часть, осуществилось, и коллектив «Омнибуса» искренне рад этой встрече. Глава округа Максим Пекарский подарил командиру части книгу «Герои Отечества».

Добрая светлая комедия понравилась зрителям, которые долго не отпускали артистов со сцены. Коллективу театра «Омнибус» от руководства воинской части было вручено благодарственное письмо «За активную поддержку семей военнослужащих 90-й танковой дивизии, участвующих в специальной военной операции». А в театральной книге отзывов осталась вот такая запись об этой памятной встрече: «Дорогие мои, и актеры, и администрация драмтеатра «Омнибус»! Что можно сказать после просмотра комедии? Браво! Браво! Браво! От всей души желаю вам всем творческих успехов, новых замечательных постановок, полные залы благодарных зрителей. Ждем вас снова с нетерпением. Огромное спасибо за удивительный праздник под названием «Театр». Заведующая клубом Агаханова Татьяна Петровна».

Впереди у театра «Омнибус» встреча с юными зрителями Чебаркуля. По договоренности с руководством гвардейской танковой дивизии актеры привезут в мае сказку Гусева «Ушастые проделки».