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Театрам и музеям Южного Урала по причине карантина уменьшили план работы

Культура
Сегодня, 17:51

Учреждениям культуры Челябинской области в связи с эпидемией коронавируса можно отработать государственное задание лишь наполовину. Соответствующее постановление разработали в региональном минкульте.

Изначально допускалось пятипроцентное отклонение от плана. В связи с всё продолжающимся карантином стало очевидно, что театры и музеи не смогут полностью выполнить задание - они закрыты уже четыре месяца.

"Мы решили уменьшить нагрузку вполовину. Я считаю это оптимальным вариантом", - подчеркнул министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Он отметил, что данное постановление касается лишь областных учреждений, работу муниципальных регламентируют муниципалитеты.

В пресс-службе минкульта региона напоминают, что в настоящее время все учреждения культуры находятся на карантине. К работе они приступят, когда начнется третий этап выхода из него.

 

 

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