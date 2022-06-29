Текслер: «Аркаим» выходит во всероссийский прокат

Во вторник, 28 июня, в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась столичная премьера документального фильма-реконструкции «Аркаим. Колесница времени», снятого телеканалом «Моя планета». Картину представлял зрителям губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Продолжаем продвигать нашу область на уровне страны. Хочу, чтобы как можно больше людей знало о наших исторических местах, о нашем общем прошлом», - поделился эмоциями от столичной презентации Алексей Текслер в своем аккаунте в соцсетях.

По словам главы региона, на московскую премьеру фильма «Аркаим» в кинотеатр «Иллюзион» пришло много гостей. «Среди них и наши земляки, которые никогда не теряли связи с Челябинской областью. Например, легендарная шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Павловна Скобликова», - отметил губернатор.

После просмотра фильма со зрителями пообщались режиссерская творческая группа, работавшая над фильмом: главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, научный консультант, автор проведенного научного эксперимента Иван Семьян, актер Сергей Пускепалис, южноуральский историк Андрей Епимахов и Ирина Текслер.

Напомним, полвека назад (в 1972 году) на юге Челябинской области был обнаружен могильник с колесницами. Сегодня их назвали колесницами времени.

В основу фильма лег эксперимент команды исследователей по воссозданию в современных условиях боевой колесницы древности. Зрители увидят не только первую копию древней колесницы, но и узнают, как появились мастера колесничного боя - первые в истории профессиональные воины, рыцари бронзового века.

Еа сегодня сделано две реконструкции синташтинской колесницы, найденной в Челябинской области: одна выставлена в челябинском аэропорту им. И.В. Курчатова, вторую колесницу презентовали на премьере (она разместится в музее «Россия - моя история», где уже есть экспозиция про Аркаим).

«Фильм “Аркаим” выходит во всероссийский прокат», - поделился радостной новостью Алексей Текслер и поблагодарил Министерство культуры России за поддержку.

Как напоминают в пресс-службе заповедника «Аркаим», съемки фильма проходили в 2021 году в Челябинской области, Армении, Греции и Великобритании. В проекте приняли участие уральские ученые и зарубежные историки –специалисты по бронзовому веку. В Челябинске премьера состоялась 30-го января 2022-го года.

«Благодаря этому фильму и телеканалу «Моя Планета» об Аркаиме узнает огромная аудитория, и я надеюсь, люди приедут в Челябинскую область, познакомятся с регионом, нашей природой и историческими достопримечательностями Южного Урала», – отмечал ранее Алексей Текслер.