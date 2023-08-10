Творческие мастерские #РыжийФест в Челябинской области

Сегодня в Челябинске начали работу онлайн-мастерские Всероссийского литературного форума #РыжийФест для молодых писателей, сценаристов и журналистов. Наставники - мэтры отечественной литературы, преподаватели Литинститута им. Горького, а также известный книжный блогер.

Мастерские в августе пройдут в формате онлайн, а в сентябре наши гости приедут на #РыжийФест, чтобы подвести итоги и сделать работу над ошибками (если, конечно, таковые будут).

Мастерская сценаристики начинает работу раньше остальных, 10 августа, и, кроме вводной лекции об основных сценарных понятиях, будет полностью посвящена разбору работ участников и рекомендациям по улучшению их качества.

Руководитель сценарной мастерской «Удивленные глаза кино» – Александр Сегень (Москва), писатель, сценарист, член Попечительского совета Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия. Преподает в Литературном институте им. Горького и в Школе авторской кинорежиссуры Николая Бурляева. Лауреат множества престижных литературных премий: Московского правительства, Бунинской, Аксаковской, Патриаршей, Гончаровской и других. Автор романа и сценарист сериала «Поп».

На мастерской «Новые медиа», стартующей 14 августа, в отличие от двух других, разбора работ не будет. Зато участники смогут найти для себя ответы на самые разнообразные вопросы. Какую платформу и формат выбрать для книжного блога? О чем же писать и как подобрать материал? Что рассказывать автору блога о себе, если он пишет про книги? Или как организовать структуру блога: постоянные рубрики, форматы постов и подбор материалов?

Напомним, что руководителем медиамастерской «От рецензий к книжному блогу» выступает Татьяна Наумова (Москва), книжный обозреватель, автор Telegram-канала «Книгочервивость».

Мастерская прозы начинает работу 15 августа. Помимо работы с рассказами и фрагментами рассказов, присланными участниками (а самим участникам, кстати, необходимо будет прочитать работы друг друга), будет наполнена элементами лекций на «писательские» и «неписательские» темы. Например: нужна ли монетизация своего творчества и чем отличаются монетизированные произведения от немонетизированных; как правильно вести себя с редакторами; как и над чем предпочтительнее работать? И много других не менее интересных тем.

Руководитель – Евгений Попов (Москва), писатель, заслуженный работник культуры РФ, лауреат престижных литературных премий, в том числе «Большая книга», «Венец» и «Триумф».

В конце сентября на литературном форуме #РыжийФест южноуральцы встретятся с первыми лицами литературы, а также известными переводчиками, издателями и блогерами. Среди них – Евгений Попов, Александр Серень и Татьяна Наумова, которые уже в этом месяце начнут вести свои онлайн-мастерские: прозу, сценаристику и «Новые медиа», соответственно.

Задать вопросы о творческих мастерских вы можете координатору Роману Япишину по телефону: +7 (351) 266-62-96 или по почте: ckpp@chelreglib.ru.

СПРАВКА

Организаторы литературного форума #РыжийФест – региональное отделение Союза журналистов России и Челябинская областная универсальная научная библиотека при поддержке Министерства культуры Челябинской области. Форум #РыжийФест реализован на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.