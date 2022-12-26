Профсоюзы Челябинской области назвали лучших журналистов

В Челябинске прошла церемония награждения победителей конкурса среди региональных СМИ на премию Федерации профсоюзов Челябинской области. Конкурс уже стал ежегодным, и проводится он совместно с региональным Союзом журналистов.

В этот раз победителями стали 12 представителей СМИ. Их работы отличались объективностью и креативным подходом в освещении социально-трудовой тематики и были ориентированы на популяризацию профсоюзного движения в регионе.

Номинация «Печатные издания»

1 место: Татьяна Джерина, председатель Ашинской районной организации Общероссийского Профсоюза образования, автор публикаций в газете «Проф. com».

2 место: Ольга Чанчикова, корреспондент газеты «Уральский автомобиль».

Номинация «Информагентства»

1 место: Наталья Зверева, руководитель пресс-центра «Аргументы и факты – Южный Урал».

2 место: Владимир Бреднев, заместитель главного редактора сетевого издания «Сосновская нива».

Номинация «Радио»

1 место: Лидия Андреева, продюсер, ведущая эфира радио «Комсомольская правда».

2 место: София Дегтярева, Мария Минина, Мария Полевщикова, Виталина Ярховска – группа авторов-ведущих эфира радио «Business FM Челябинск».

Номинация «Телевидение»

1 место: Константин Гришенков, корреспондент ГТРК «Южный Урал».

2 место: Марина Клинова, автор и ведущая программы «Есть вопрос» АО «Обл-ТВ».

Обладателем премии от Союза журналистов Челябинской области в этом году стала Инна Шемаева, корреспондент РИАНА «Урал-пресс-информ».

Каждому из победителей вручен диплом и поощрительна премия.