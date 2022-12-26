26.12.2022
Консультация юриста: как оплачивается работа в праздники
26.12.2022
Профсоюзы Челябинской области назвали лучших журналистов
26.12.2022
Котова уверена, что в Челябинске лишь несколько участков не очищены от наледи
26.12.2022
Челябинские власти завершают выкуп трех детских садов
26.12.2022
В новом году в Копейске запустят автобус от автовокзала до поселка Шахты
25.12.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших
Профсоюзы Челябинской области назвали лучших журналистов
12.07.2021
Челябинские журналисты сплавились по реке Ай и убрали за туристами
06.01.2021
Пострадавшую в ДТП журналистку из Карталов на реанимобиле доставили в больницу Челябинска
12.12.2019
Союз журналистов Челябинской области готовит обращение в надзорные органы
24.10.2019
У Союза журналистов Челябинской области – новый председатель
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022