Уникальный Троицкий собор обрел защитные границы

В городе Троицк (Челябинская область) утверждены границы зон охраны комплекса Уйского собора по улице Красногвардейской, 1-А, который является объектом культурного наследия федерального значения.

В границу зоны охраняемого природного ландшафта входят свободные от застройки участки озеленения левого побережья реки Уй, включая проходящий магистральный газопровод.

«В границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности-1 возможно новое строительство с учетом стилистических особенностей окружающей застройки и установленных требований», - сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

В границу зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-2 и ЗРЗ-3) комплекса включены пространства вдоль улицы Красногвардейской, которые просматриваются с его территории.

«Установленные границы обеспечат необходимую и достаточную сохранность объекту культурного наследия в его историко-градостроительной среде», - подчеркнули в госкомитете.

Интересно, что собор имеет несколько названий: Собор Троицы Живоначальной, Свято-Троицкий собор, Уйский – так его часто называют, поскольку соборный комплекс расположен на берегу реки Уй. Это первое каменное сооружение в Троицкой крепости. С основания города собор был деревянным, в середине ХIX века после крупного городского пожара здание основательно перестроили. Основой его планировки стала распространенная схема «кораблем» с колокольней, трапезной, двухсветным четвериком и алтарем.

Пока Троицк не расширился на другую сторону реки Увельки, собор сохранял роль связующего звена между жилой и торговой стороной, был центром религиозной и светской жизни округа и, прежде всего, города.

«В 1918 году церковное здание муниципализировано под «молитвенный дом». В начале 1930-х годов собор был закрыт, имущество утрачено. В здании размещался склад кожсырья, в алтарной части - стройконтора. В послевоенное время здание передали зооветеринарному техникуму. В 1974 году собор вновь сильно пострадал от пожара. До конца 90-х годов 20 века храм находился в аварийном состоянии. Верующим храм был возвращен в 1997 году», - рассказали в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.