«Уральский look»: городская мода в России и популярные парочки

Государственный исторический музей Южного Урала сообщил о выходе шестого выпуска этнопроекта «Уральский look», который каждый раз набирает десятки тысяч просмотров в сети Интернет. Предыдущие материалы о традиционной уральской одежде набрали около ста тысяч просмотров. Новый выпуск посвящен городской одежде.

Наступившая в конце XIX века эпоха модерна кардинально изменила женскую моду. Особенностью модерновых костюмов стал отказ от турнюра (принадлежность женского платья в виде подушечки, подкладывавшейся сзади ниже талии) и максимально плотной утяжки талии: медицинские исследования доказали вред тугих корсетов для женского здоровья. Узнаваемый s-образный силуэт создавался за счет особой изогнутой формы корсета и сборок юбки, уведенных назад.

В России самым популярным вариантом женского костюма становятся так называемые парочки, состоящие из юбки и кофты. Такой комплект, пошитый из одной ткани, напоминал платья из французских журналов мод, которые вплоть до начала XX века состояли из раздельных лифа и юбки.

Эта парочка принадлежала жительнице Челябинска Аграфене Петровне Ефремовой, которая служила горничной. По словам ее племянницы, передавшей вещи в музей, покрой одежды ничем не отличался от господской.

Парочки быстро набрали популярность и в городе, и в деревне. Горожанки шили их по образцам из модных журналов, носили с корсетом, заправляя кофту под юбку. А в сельской местности получили распространение парочки со свободными кофтами кроя «матине», которые носили навыпуск, дополняя элементами народного костюма – передниками и традиционными головными уборами.

Распространенными аксессуарами были черные кружевные наколки и шали, сплетенные на коклюшках. Их носили и поверх традиционной прически из двух кос - и в дополнение к модной высокой эдвардианской прическе, и просто накидывали на плечи.

Рассматривая старинные фотографии, можно увидеть, как традиционная одежда уступает место модным городским нарядам. Часто на одном снимке соседствуют представители старшего поколения в старинных сарафанах и их дочери и внучки, одетые в парочки и платья. Молодые женщины уже не прятали волосы, укладывая их в модные прически. Городская мода стерла региональные, сословные и даже национальные особенности костюма.

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