27.09.2023
В Магнитогорске введен единый проездной на трамвай и автобус
27.09.2023
Велосипед и телефон за один день - челябинские оперативники задержали злоумышленницу
27.09.2023
В Челябинск на премьеру фильма «Повелитель ветра» приедет Федор Бондарчук
27.09.2023
В челябинском Саду Победы завершают обустройство площадки для четвероногих
26.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября (18+)
26.09.2023
В Магнитогорске увеличили расходы бюджета
В Челябинск на премьеру фильма «Повелитель ветра» приедет Федор Бондарчук
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023