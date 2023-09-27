В Челябинск на премьеру фильма «Повелитель ветра» приедет Федор Бондарчук

В Челябинске в кинотеатре Победа третьего октября состоится специальный показ фильма «Повелитель Ветра» о путешественнике Федоре Конюхове. На премьеру приедут создатели фильма.

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит. И весь мир, затаив дыхание, следит за человеком, бросившим вызов стихии.

Фильм об известном путешественнике Федоре Конюхове выходит во всероссийский прокат третьего октября. Главную роль в фильме играет Федор Бондарчук. Режиссер картины - Игорь Волошин, он режиссировал некоторые серии «Физрука» и «Ольги».

На премьеру в Челябинск приедут звезды и создатели фильма: Федор Бондарчук, Федор Конюхов, Игорь Волошин, Сергей Мирошниченко, Дмитрий Табарчук.