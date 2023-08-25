В Челябинске 16 октября состоится концерт Марины Девятовой «Посидим по-хорошему»

Концерт, посвященный 25-летию творческой деятельности Марины Девятовой «Посидим по-хорошему» пройдет 16 октября в 19.00 , в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки.

Марина Девятова— обладательница классического музыкального образования, выпускница академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Кроме того, Марина является послом русской культуры в странах мира, лауреатом многочисленных международных фестивалей и конкурсов, в том числе «Славянский Базар» и «Народный артист». Искренняя, душевная, открытая и невероятно талантливая певица с истинно русским характером — Марина Девятова рада новой встрече со зрителем. Песня для нее — это непросто творчество, а скорее способ выражения эмоций, традиций, мыслей, взглядов. Каждый раз, выходя на сцену, она превращает обычный вечер в праздник, наполненный любовью, яркими красками и добротой.

Её голос, подобно колокольчику, проникает в душу однажды и уже не покидает её, наполняя теплом, любовью и таким забытым чувством патриотизма. Наверное, именно это снова и снова приводит зрителя на её концерты. Благодаря обширному репертуару, огромному таланту, чистой репутации, гастроли у Марины расписаны на год вперёд.

Марина Девятова — представительница истинной народной культуры. Ее творчество отмечено искренностью и душевностью. И как уверена сама певица, ведь именно в песнях, слагаемых народом, люди испокон веков выражали свои мысли, взгляды, традиции, описывали важные исторические события, жизненные и моральные устои.

Заряд душевности и хорошего настроения всем обеспечен судя по отзывам зрителей! А что может быть лучше любого лекарства? Только добрые мысли и приятная атмосфера. Марина поёт своим чарующим голосом всё самое любимое для слушателей: от романса до классики, от залихватской народной песни до любовной лирики.

Отзыв из открытых источников:

«Узнав из анонса Дворца культуры им. Добрынина о предстоящем юбилейном концерте Марины Девятовой, мы сразу решили, что пойдём на него. Мы - это женский состав нашей семьи: от внучки до бабушки. Репертуар этой певицы интересен всем, кто любит хорошую музыку вне времени, а вернее, проверенную временем. Хотя Марина Девятова называет себя народницей, но концерт включал в себя разнообразный репертуар, не только народные песни, но и песни Пахмутовой, военные, колыбельные... Он был построен так, что скучать не приходилось: весёлые песни сменялись лирическими, залихватские - тёплыми и душевными мелодиями… Марина Девятова предстала перед нами озорной, живой, острой на язык, весёлой, настоящей русской красавицей. Умело работала с залом, было много интерактивных моментов. Зал, безусловно, отвечал ей взаимностью: подпевал, щедро аплодировал, кричал "браво!" ….. Мне понравились все песни без исключения. Прекрасен цикл песен на музыку Александры Пахмутовой, попурри из репертуара Валентины Толкуновой. Эти моменты на сцене тоже были поддержаны видеорядом. Фотографии двух великих женщин создавали особую атмосферу. Всё это было мощно!.... Лично для меня самым трогательным исполнением стала песня "Виноградная косточка" Булата Окуджавы. Возможно, именно в тот момент всё совпало, и на мои душевные ощущения она легла так точно, что у меня невольно из глаз потекли слёзы… Я очень рада, что на нашей сцене существуют такие певицы, как Марина Девятова: с чистым, хрустальным, но сильным голосом, бережно относящиеся к музыкальному материалу и с уважением к своему зрителю. Браво, Марина! Приезжайте к нам ещё!» -поделилась впечатлениями Ярославна 2018 первого апреля 2023 года.

«Буквально вчера у нас состоялся такой замечательный, тёплый, музыкальный, душевный, прекрасный вечер - до сих пор нахожусь под впечатлением. Мы побывали на концерте Марины Девятовой "Посидим по-хорошему". Несколько лет назад на юбилейную дату мы с сестрой подарили родителям билеты на концерт этой певицы. Тогда наши мама и папа были в полнейшем восторге, рассказывали нам о концерте и своих эмоциях. И мы с сестрой им даже немножечко завидовали. И вот в этом году собрались на новую музыкальную программу Марины Девятовой, которую она представляла в нашем городе 30 марта… В зале был полный аншлаг!... Марина много шутила, рассказывала о себе, о семье и творчестве. Мне понравились все песни в исполнении этой замечательной певицы, но могу выделить те, которые особенно тронули душу. Это "Виноградная косточка" Булата Окуджавы и патриотическая песня Валерия Кипелова, попавшая прямо в сердце. Голос у певицы очень красивый и чистый, который может быть и мощным, и нежным, журчащим словно ручеёк. В этом году у певицы творческий юбилей - 25 лет на сцене. От всей души поздравляем! Концерт всем нам очень понравился - от одиннадцатилетней племянницы до женщин старшего поколения нашей семьи. Душевно, красиво, мощно, артистично - вот только некоторые эпитеты, которые приходят на ум. Мы подпевали и хлопали так, что отбили ладошки. Заряд позитива сохранится надолго! Огромное спасибо замечательной певице за те эмоции, которые мы получили. Талантливая, красивая, задорная певица. Браво, Марина!» – оставила свой комментарий Оксана Ярославль 31 марта 2023 года.

Концерт Марины Девятовой "Посидим по-хорошему" 16 октября в 19.00 , Театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, д. 1 (6+).

Билеты в Городских зрелищных кассах.