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В Челябинске 210-летие Ференца Листа отметят мультимедийным Steinway-концертом

В Челябинске на сцене театра оперы и балета имени Глинки в честь легендарного композитора и пианиста Ференца Листа - к 210-летней годовщине со дня его рождения - исполнят мультимедийный Steinway-концерт.

Лист внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры XIX века, оставив в наследие более 600 произведений. По словам критиков, во всем, что он создал, видны самобытность, стремление к новым путям, богатство фантазии, смелость и новизна приемов, своеобразный взгляд на искусство.

В программу концерта, который состоится в столице Южного Урала 13-го марта, вошли одни из самых лучших произведений Ференца Листа: симфоническая поэма «Прелюды» и Венгерская рапсодия №2. Во втором отделении прозвучит концерт №2 для фортепиано с оркестром.

Впервые оркестр Челябинского театра оперы и балета под управлением Евгения Волынского выступит вместе с заслуженным артистом России, заслуженным деятелем искусств России Валерием Шкарупой.

Пианист-виртуоз гастролировал в Китае, Германии, Италии, Финляндии, Венгрии, Болгарии. Сотрудничал с такими известными дирижерами, как Вероника Дударова, Владимир Понькин, Сергей Скрипка, Виктор Тиц, Юрий Кочнев и многими другими. Валерий Шкарупа является лауреатом Международного конкурса имени Ференца Листа (Будапешт) и дипломантом І Международного конкурса имени Сергея Рахманинова.

Как напоминает пресс-секретарь челябинского театра Анастасия Черкас, проект «Мультимедийный Steinway-концерт» существует в нем с 2019-го года. Вместе с симфоническим оркестром театра шедевры классической музыки исполняют приглашенные артисты. Так, в проекте уже приняли участие лауреаты Международного конкурса имени Петра Чайковского Дмитрий Шишкин, Константин Емельянов, лауреат международных конкурсов Татьяна Черничка (Германия), дирижер Дмитрий Юровский (Россия/Германия).

По словам Анастасии Черкас, концерт интересен своим оформлением – все происходящее на сцене транслируется на большие светодиодные экраны. Благодаря этому зрители могут не только наслаждаться великолепным звучанием, но и видеть все тонкости работы музыкантов.