В Челябинске 29 января состоится MUSICAL SHOW "НОТР ДАМ ДЕ ПАРИ", "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"

Мюзикл-шоу "НОТР ДАМ ДЕ ПАРИ", "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" пройдет на сцене Дворца Железнодорожников 29 января в 19 часов.

Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов в яркой и увлекательной театрализованной программе МЮЗИКЛ-ШОУ.

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» - и можно больше ничего не говорить. За последние десять лет эта фраза стала культовой. Она олицетворяет собой целый период в истории современной Российской культуры: эпоху музыкального театра, эпоху мюзикла. Жанр мюзикла уверенно завоевывает популярность в России. Москва и Санкт-Петербург становятся «русским Бродвеем» - в обеих столицах сейчас идут около десятка громких проектов.

Артисты знакомы зрителям по мюзиклам «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте Кристо», «Маммамия», «Метро» и др.. Программу «Мюзикл-шоу» создали для того, чтобы у зрителей появилась уникальная возможность познакомиться с обширным наследием мирового музыкального театра, а также услышать любимые арии («Belle», «Короли ночной Вероны» и др.) в великолепном «живом» исполнении признанных звезд московских мюзиклов.

Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная, костюмированная театрализованная программа, в которой не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансом. Первое отделение – это легендарная история «Нотр Дам де Пари», а второе отделение – история Ромео и Джульетты. Две потрясающие истории в одной программе и только «живое» исполнение!

Мюзикл-шоу-это увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, великолепные голоса артистов. В шоу собрано всё самое лучшее из золотой коллекции мюзиклов, снискавших себе мировую славу.

MUSICAL SHOW "НОТР ДАМ ДЕ ПАРИ", "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" 29 января во ДК ЖД, начало в 19 часов