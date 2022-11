В Челябинске 5 января состоится шоу «Богемская рапсодия» с симфоническим оркестром

Музыканты группы «Radio Queen» представят 5 января 2023 года в 18.00 легендарное шоу «Богемская рапсодия» с симфоническим оркестром в Концертном зале Taganay Music Hall, ул. Труда, 181.

Многие хотели бы побывать на концерте легендарных «QUEEN», яркие выступления которых приводили в восторг толпы поклонников. Великолепная музыка и тексты песен покорили миллионы сердец по всему миру!

«QUEEN» по праву считается одной из величайших групп в истории, а их продолжительный и громогласный успех — еще одно тому подтверждение.

Это яркое шоу с музыкой «QUEEN», славящееся своим трепетным отношением к наследию группы, фантастическое музыкальное исполнение любимых хитов: We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многие другие.

Оглушительный успех группы «Radio Queen», тысячи восторженных отзывов, выступления на крупнейших концертных площадках, признание фанатов в России и за рубежом, связаны с виртуозным исполнением бессмертных хитов легендарных QUEEN. Победители и участники международных музыкальных конкурсов, вокалисты «Radio Queen» наделяют проект великолепным многоголосием. Мощный, проникновенный вокал, фантастические гитарные партии создают ту самую атмосферу живых концертов бессмертных QUEEN, при этом воспроизводя студийное звучание группы.

По отзывам музыкальных критиков вокал фронтмена группы «Radio Queen» Влада потрясающе схож с вокалом незабвенного Фредди Меркури, а звучание самого коллектива является выдающимся.

На концерте «Radio Queen» перед зрителем раскроется все великолепие музыки QUEEN и все присутствующие в зале в полной мере окунутся в настоящую магию этой величайшей группы.

Лучшее Российское трибьют-шоу RADIO QUEEN в сочетании с классическим звучанием симфонического оркестра уже завоевало тысячи сердец в России. Шоу, которому нет аналогов.

Амбициозный проект, ни с чем не сравнимое многоголосие вокалистов, виртуозное исполнение гитарных партий, мощная ритм-секция погрузят вас в непередаваемую атмосферу концертов легендарных QUEEN.

RADIO QUEEN исполняет все лучшие хиты группы.

Только живой звук.

Только огонь и драйв.

Только полное погружение в атмосферу и возможность услышать легенду вживую!

