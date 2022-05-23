В Челябинске к столетию джаза в России откроют выставку фотографий

Выставка «Этот удивительный мир джаза», приуроченная к столетию российского джаза, откроется завтра, 24 мая, в центре Челябинска на бульваре Славы. В экспозиции будут представлены фотографии музыкантов, оркестров и афиши концертов разных периодов, в том числе 1930-х годов и военного времени. Уникальные материалы помогут горожанам окунуться в мир импровизационного искусства и блюзовых гармоний. Тем более, что повод двойной. В 2022 году джазовая культура на Южном Урале тоже отмечает юбилей – 90 лет.

Выставка является совместным проектом Объединённого государственного архива Челябинской области и Челябинской государственной филармонии. В основу проекта легли материалы, собранные музыковедом, директором ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» Натальей Риккер. В 2019 году в свет вышла книга Натальи Риккер об истории джаза на Южном Урале «Джаз в Челябинске. История с продолжением…». В экспозицию вошли многие из снимков, которые стали иллюстрациями к исследованию.

Среди фотографий можно будет увидеть снимки первого челябинского джаз-оркестра. Он был создан в 1932 году музыкантом Анатолием Хайкиным. Играл коллектив в ресторане «Гигант», в кинотеатре «Пролетарий», где сейчас находится филармония.

Также челябинцы смогут познакомиться с историей джаза в период Великой Отечественной войны. В это время биг-бэнды были организованы работниками Кировского завода, а также в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Музыкальное подразделение танкистов за время войны дало более 500 концертов для воинских частей.

Новый проект архива и филармонии увидят не только жители областного центра, но и многочисленные гости – участники Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир», который уже более 20 лет наполняет город ритмами джаза. В этом году музыкальный форум пройдет с восьмого по 11 июня.