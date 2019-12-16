В Челябинске на фасаде драмтеатра устроят световое 3D-шоу
Культура
Сегодня, 14:07
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске состоится первый фестиваль света «Уральское сияние». На фасаде драмтеатра горожане смогут увидеть 3D – сказки. Во всех районах города также появятся новогодние инсталляции.

Новый для Челябинска фестиваль пройдет в Челябинске с 25 по 30 декабря. Об этом сообщил сегодня, 16 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации города исполняющий обязанности первого заместителя главы города Сергей Авдеев.

«Каждый вечер с 20:30 до 21:30 на фасаде драмтеатра будут демонстрироваться сказки. Кроме того, территория от площади Революции до театральной будет украшена новогодними инсталляциями. Также в каждом районе будут организованы площадки, где можно будет сфотографироваться на фоне световых инсталляций», - сообщил Сергей Авдеев.

Также в городе продолжается монтаж новогодних иллюминаций. Все работы на Кировке, к примеру, будут закончены к 25 декабря.

Автор: 
Инна Шемаева
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