В Челябинске на здании детской школы искусств включат подсветку

Специальная детская школа искусств обретает завершенный облик. На здании, расположенном на улице Советской, 51, с сегодняшнего дня, третьего августа, заработает подсветка. Работы завершились еще 30 июля.

«Запускаем подсветку сегодня в 20.30, учитывая время заката, - комментирует событие директор Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Челябинской области Михаил Быков. - Сумма контракта на данную услугу составила порядка трех миллионов рублей».

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, по поручению губернатора Челябинской области подсветкой должны быть оснащены все объекты культуры. На данный момент в вечернее и ночное время освещены здания Театра оперы и балета, филармонии, Исторического музея, музея искусств.

В планах установка подсветки на дополнительном здании филармонии на улице Труда, зале органной и камерной музыки «Родина» и здании Челябинской публичной библиотеки.