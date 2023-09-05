В Челябинске наградят победителей всероссийского фестиваля кинотворчества осужденных «Надежда»

В Челябинске впервые не в стенах исправительной колонии, а на сцене кинотеатра имени Пушкина пройдет X юбилейная церемония награждения победителей Всероссийского кинофестиваля «Надежда». Яркое культурное событие состоится в четверг, седьмого сентября, в 15 часов 30 минут.

В рамках церемонии награждения на одной сцене выступят осужденные исправительных учреждений Челябинской области и профессиональные артисты: народный артист Российской Федерации Борис Петров, заслуженный артист Российской Федерации Вячеслав Усольцев, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Илларион Калачев и Елизавета Калачева, ведущий, актер Челябинского драматического молодежного театра Андрей Анашкин.

Проект также поддержала российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, сценарист, заслуженная артистка Российской Федерации Инга Оболдина. Режиссёром-постановщиком хореографических номеров выступил солист ЧГТ «Урал» Евгений Коновалов, режиссером-постановщиком проекта «Надежда. Челябинск-2023» - Анна Баранова.

В 2022 году проект поддержали народные артисты Российской Федерации Дмитрий Харатьян и Сергей Гармаш, российский актёр театра и кино Ян Цапник, советский и российский актёр театра и кино Михаил Ефремов, который также стал участником кинофестиваля, представив свой фильм «Переоценка ценностей».

Прямая трансляция торжественной церемонии награждения победителей Х Всероссийского кинофестиваля «Надежда. Челябинск-2023» будет доступна по ссылке.

Кроме того, в рамках кинофестиваля в 11 часов 30 минут седьмого сентября на площадке Челябинского государственного института культуры (улица Орджоникидзе, 36-А) состоится закрытый показ киноработ участников, в рамках которого состоится обсуждение со студентами челябинских вузов актуальных вопросов ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывающих наказание.

Спикерами закрытого показа выступят уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, президент Фонда помощи заключенным, ответственный секретарь общественного совета ФСИН России Сюзанна Кирильчук, Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, член Союза литераторов, Союза журналистов России Ева Меркачева, начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Андрей Шмидко, психологи, профессиональные режиссеры.

Отметим, организаторами уникального социального проекта, участниками которого становятся осужденные со всех уголков России и который все десять лет успешно реализуется на Южном Урале, выступают уполномоченный по правам человека в Челябинской области, региональный ГУФСИН и Федеральная служба исполнения наказаний России.

Основная миссия «Надежды» – помочь в обретении нового смысла жизни тем, кто однажды оступился и преступил закон, а также показать через работы участников, что и в местах лишения свободы есть место любви, прощению, покаянию, стремлению измениться в лучшую сторону и начать жизнь с чистого листа – этому посвящено большинство киноработ авторов.

В этом году заявки на участие в кинофестивале направили исправительные учреждения из 71 субъекта Российской Федерации. В общей сложности поступило 138 киноработ. Членами жюри кинофестиваля стали профессиональные режиссеры, журналисты, государственные и общественные деятели.