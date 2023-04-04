В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая

«Ночь музеев» - ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев состоится 21 мая в Историческом музее Южного Урала.

Международная акция «Ночь музеев» - это одно из самых значимых событий середины мая в культурной афише городов. Исторический музей Южного Урала подготовил программу для своих любимых гостей настолько многообразную по формам, что даже постоянные посетители смогут увидеть родной музей по новому.

В этот день можно посетить не только постоянные экспозиции и временные выставки музея, гостей ночи ждут: музыкальные концерты с живой музыкой и яркими артистами нашего города, танцевальные номера, уличные выступления с элементами театра и перформанса, мастер-классы, авторские экскурсии, презентации проектов, открытие выставки и другое.

Общий слоган Ночи музеев 2023 — Мода на традиции. В рамках акции посетителей ждет спектакль «Малахитовая шкатулка», реализованный совместно с Новым художественным театром, музыкальный концерт на крыше музея, открытие новой выставки «Беседы о востоке», работа фотозоны, тематические встречи и мастер-классы, знакомство с уникальной экспозицией - Домом общественного собрания Челябинска. Также наших гостей ждут мероприятия на открытом воздухе – выступление артистов современного танца – K-pop, светодиодное шоу и шоу барабанщиков.