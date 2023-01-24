В Челябинске открылась выставка «История евреев на Урале»

Выставочный проект «История евреев на Урале» открылся в мультимедийном парке «Россия – Моя история» Челябинска. Документы, видео- и фотоматериалы экспозиции рассказывают о вкладе этого народа в развитие экономики, науки, культуры Южного Урала, Победу в Великой Отечественной войне, а также о послевоенном развитии общины. Есть предметы, рассказывающие о традиционном быте евреев.

В подготовке проекта участвовали Еврейский благотворительный центр «ХЭСЭД НЭХАМА» и Объединенный архив Челябинской области.

Выставка «История евреев на Урале» продлится до 12 февраля.